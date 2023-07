Sierpień pełen koncertów. Jakie zagraniczne gwiazdy zobaczymy w Polsce?

Sprawdźmy, na jakie występy warto się wybrać w sierpniu.

Depeche Mode, Warszawa PGE Narodowy 2 sierpnia; Kraków, Tauron Arena 4 sierpnia

Brytyjscy giganci powracają do naszego kraju w ramach trasy promującej ich ostatni, doskonale przyjęty album "Memento Mori". To pierwszy krążek napisany i nagrany przez zespół po niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera. Podczas występu z pewnością usłyszymy nagranie "World In My Eyes", którym Martin Gore i Dave Gahan oddają hołd zmarłemu przyjacielowi.

Koncertowa setlista obok najnowszych piosenek zawierać będzie sprawdzone przeboje grupy. Depeche Mode wspierać będzie niemiecki zespół Hope. Ich muzyka to mieszanka indie i post rocka, zgrabnie wypełniająca ambientowe aranżacje.

Clip Depeche Mode Ghosts Again

Agnostic Front, Kraków Kwadrat, 3 sierpnia

Fani mocnych dźwięków hardcore punk powinni zameldować się w krakowskim klubie Kwadrat. Pochodzący z Nowego Jorku Agnostic Front jest do dziś uznawany za jeden z najważniejszych zespołów reprezentujących ten gatunek. Ich ostatni album "Get Loud!" ukazał się cztery lata temu. Mimo że grupa obecna jest na scenie od ponad czterech dekad, to jednak ich koncerty nadal są energetyczną bombą. Szykuje się doskonały wieczór, tym bardziej że Vinnie Stigma i Roger Miret nie biorą jeńców.

Biohazard, Warszawa Progresja, 8 sierpnia; Kraków Klub Studio, 9 sierpnia

Kolejna legenda hardcore’u przybywa na dwa koncerty i to w oryginalnym składzie. Od wydania w latach 90. dwóch doskonałych krążków "Urban Discipline" i "State of the World Address" Biohazard utrzymuje swoją niezachwianą pozycję, doskonale łącząc estetykę hardcore punk i heavy metalu z elementami hip-hopu. Legendzie z Brooklynu towarzyszyć będzie niezwykle popularny w Polsce w latach 90. zespół Dog Eat Dog. Pamiętacie "No Fronts" z albumu "All Boro Kings"? Z pewnością będzie szansa na szaleństwo przy tym kawałku. Na obu koncertach pojawi się jeszcze bezkompromisowy kalifornijski Terror i polska Schizma.

Clip Biohazard Shades Of Grey

The Weeknd, Warszawa PGE Narodowy, 9 sierpnia

"After Hours Til Dawn Tour" to nazwa trasy koncertowej, w ramach której kanadyjski gwiazdor odwiedzi Polskę. The Weeknd zaprezentuje nagrania ze swoich ostatnich płyt, "After Hours" z przebojowym "Blinding Lights" i wydanej w ubiegłym roku "Dawn FM". Możemy się spodziewać, że muzyk zabierze nas w przepiękną, pełną pulsującej energii, podróż przez postapokaliptyczny pop. Podczas wypełnionego efektami specjalnymi i materiałami wideo występu piosenkarz zaprezentuje ponad 30 piosenek ze swojego repertuaru, które poprowadzą publiczność przez opowieść o kosmicznym kataklizmie, jaki nawiedził ziemię.

Brian Jackson, Poznań CK Zamek, 9 sierpnia

Jeśli macie ochotę na genialną mieszankę soulu i jazzu to koniecznie musicie wybrać się do Poznania. Brian Jackson uznawany jest za ikonę stylu. Jego przepiękne kompozycje wywarły wpływ na muzykę popularną i są doskonałym przykładem tego, jak sztuka może w piękny sposób spotkać się z nienachalną komercją. Jackson współpracował z legendarnym Gilem Scottem-Heronem, Kool & The Gang i wieloma innymi, uznanymi muzykami. W ubiegłym roku artysta wydał swój solowy album "This Is Brian Jackson". Pochodzące z niego kompozycje z pewnością wypełnią wieczór na Zamku.

Wideo Brian Jackson - Path to Macondo/ Those Kind of Blues

Imagine Dragons, PGE Narodowy, 14 sierpnia

Rok, po doskonale przyjętym występie na Open'er Festivalu w Gdyni, Imagine Dragons ponownie pojawią się w naszym kraju. Grupa koncertuje w ramach "Mercury World Tour", podczas którego promuje swój ostatni, podwójny album. Od wydanego w 2012 roku krążka "Night Visions", z którego pochodził nieśmiertelny przebój "Radioactive", zespół bije kolejne rekordy popularności, a ich koncerty to niezapomniane widowiska, podczas których Dan Reynolds dosłownie szaleje z publicznością. Dobrą rozgrzewką przed koncertem gwiazdy z Las Vegas będzie występ formacji AJR. Indie popowe, braterskie trio zaprezentuje zgrabną mieszankę przebojowych piosenek, które będą dobrym starterem przed daniem głównym.

alt-J, Warszawa Letnia Scena Progresji, 16 sierpnia

Brytyjskie trio powraca do Polski promować wydany w ubiegłym roku album "The Dream". Ich muzyka to wyrafinowany kolaż muzyki elektronicznej i indie rocka. Niebanalne melodie, bogate brzmienie, zaskakujący rytm to znak rozpoznawczy alt-J. Muzyka zespołu w połączeniu z doskonałym miejscem, jakim jest Letnia Scena Progresji, gwarantuje fantastyczny wieczór.

Clip Alt-J U&ME

Joji, Warszawa Letnia Scena Progresji, 20 sierpnia

George Kusunoki Miller zasłynął jako twórca mniej lub bardziej wyrafinowanych skeczy i pranków w serwisie Youtube. Jego sceniczne alter ego - Joji - jest kompletnym przeciwieństwem tego, co muzyk robił wcześniej w internecie. Piękne, delikatne, zwiewne kompozycje przysporzyły mu całkiem spore grono fanów, często zupełnie nowych i niekojarzących twórczości Filthy Franka. Muzyka Joji to zgrabne połączenie R&B, lo-fi i trip hopu, czego dowodem jest ostatni, doskonały album "Smithereens".

Andrea Bocelli, Chorzów, Stadion Śląski, 26 sierpnia

Słynny, włoski tenor uwielbia odwiedzać nasz kraj, a jego koncerty cieszą się niezmienną popularnością. Tym razem wokalista pobije swój własny rekord. Chorzowski występ będzie największym w jego karierze - polski stadion może pomieścić 85 tysięcy widzów. To niejedyny rekord na koncie Andrea Bocelli. Artysta może pochwalić się sprzedażą ponad 80 milionów płyt, co czyni go liderem wśród operowych solistów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli More

Junior Boys, Warszawa Hybrydy, 26 sierpnia; Poznań Blue Note, 27 sierpnia

Kanadyjski duet tworzony przez Jeremy'ego Greenspana i Matta Didemusa to niewątpliwa gwiazda w świecie muzyki elektronicznej. Ich twórczość zgrabnie balansuje na krawędzi stylów. Od synthpopu i R&B po skoczne elementy UK Garage. Ostatni, wydany rok temu album "Waiting Game", przynosi porcję wyciszonych i delikatnych kompozycji, całkowicie odmiennych od tego, co muzycy zaprezentowali wcześniej na płycie "Big Black Coat". Nagrania z ostatnich dwóch płyt wypełnią koncertowe spotkanie z Junior Boys.

Sepultura, Kraków Kamienna 12, 26 sierpnia

Kultowy, brazylijski zespół heavy metalowy z Belo Horizonte zagra długo oczekiwany klubowy koncert w naszym kraju. Dzień wcześniej grupa pojawi się na festiwalu Materia Fest w Szczecinku. Sepultura promuje swój ostatni album "Quadra", a także wydany dwa lata temu "SepulQuarta", zawierający utwory wykonane z udziałem gości, w ramach internetowych sesji.