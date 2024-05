Zbigniew Wodecki na starych zdjęciach. Tak zapamiętamy go na zawsze

Zbigniew Wodecki w swoim dorobku miał wiele płyt, nagrywanych w różnych stylach i konwencjach.





Nie obawiał się eksperymentów, poddawania samego siebie artystycznym próbom, nie uciekał od niewydeptanych ścieżek, które mogły być gwarantem sukcesu. Nie tolerował komercyjnego podejścia do muzyki.



"Teraz wszyscy nagrywają hity i przeboje, a mnie szlag trafia" - przyznawał.



Zbigniew Wodecki był muzykiem uniwersalnym

Wielu słuchaczy kojarzy go jako długowłosego wirtuoza, grającego na skrzypcach. Był jednak nie tylko skrzypkiem, wokalistą i instrumentalistą, ale także kompozytorem i aranżerem. Sam siebie określał mianem "śpiewającego muzyka".



Rodzice Wodeckiego też byli muzykami

Pochodził z umuzykalnionej rodziny z Łazisk na Śląsku. Jego ojciec zakładał orkiestrę Polskiego Radia w Katowicach, a później Symfoniczną Orkiestrę Polskiego Radia w Krakowie, gdzie był pierwszym trębaczem. Mama Wodeckiego była śpiewaczką — sopranistką koloraturową.



Zbigniew Wodecki w sercach dzieci

Szczególne miejsce twórczość Wodeckiego zajmowała w sercach dzieci. Był głosem piosenki przewodniej polskiej wersji słynnej wieczorynki "Pszczółka Maja". "Pszczółka Maja niesie na tych skrzydełkach już tyle lat i chyba już czwarte pokolenie ją zna" - żartował.

Wykonywał piosenki do serialu "Plecak pełen przygód" i do bajki "Rudolf, czerwononosy renifer". Użyczył głosu do filmu "Disco robaczki".



Nie unikał telewizji. Na swoim koncie ma epizodyczne role w takich tytułach jak "Jan z drzewa", "Klan", "Miodowe lata" i "Świat według Kiepskich". Zasłynął jako juror popularnego programu "Taniec z gwiazdami". Był też gospodarzem programów muzycznych "Droga do gwiazd" i "Twoja droga do gwiazd".

Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w jednym z warszawskich szpitali. Jego żona i dzieci byli przy nim. Artysta został pochowany w Krakowie.

"Męskie Granie - Wodecki Twist" na Polsat Hit Festiwal 25 maja

Na zakończenie drugiego dnia festiwalu Polsat Hit Festiwal usłyszymy i zobaczymy koncert "Męskie Granie - Wodecki Twist". Wystąpią Natalia i Paulina Przybysz, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra oraz Dawid Tyszkowski. To niezwykłe wydarzenie będzie kolejnym i na pewno nie ostatnim hołdem dla twórczości Zbigniewa Wodeckiego.



