Podczas tegorocznego Polsat Hit Festiwalu na scenie Opery Leśnej w Sopocie wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wydarzenie odbywa się 24 i 25 maja, a próby trwają już od wczesnych godzin porannych. Wszystko musi być jak najlepiej przygotowane. Artyści podczas przygotowań mają niewiele czasu na rozmowy, jednak udało nam się złapać Roxie Węgiel i zapytać ją o jej przepis na udane telewizyjne show. Gwiazda opowiedziała także o planach na nadchodzące miesiące.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roxie Węgiel o adrenalinie i tanecznych niespodziankach, które szykuje na nadchodzące występy INTERIA.PL

Weronika Figiel, Interia: Jaki jest twój przepis na jak najlepszy występ na takim festiwalu telewizyjnym, jak Polsat Hit Festiwal? Czy ty się jakoś inaczej przygotowujesz do takiego występu niż do swoich zwykłych koncertów?

Roxie Węgiel: - Myślę, że najważniejsze jest skupienie i energia, którą przenosimy tego dnia na scenę. W telewizji musi być to wszystko dużo bardziej odczuwalne. Wydaje mi się, że naturalnie to wychodzi, z biegiem czasu i tej adrenaliny, która przychodzi z każdą godziną zbliżającą się do występu. Co robię? Na pewno staram się skupić i trochę wyciszyć myśli przed występem, żeby totalnie móc skupić się na tym, co się dzieje na scenie, a nie na czynnikach dookoła.

Odczuwasz jeszcze jakąś tremę przed takimi wielkimi występami? Czy ty raczej już to wyeliminowałaś całkowicie?

- Myślę, że taką pozytywną. To jest dobry znak, bo jednak bez tej tremy... Myślę, że mogłabym się martwić, kiedy bym nic nie odczuwała przed wyjściem na scenę. A tak, czuję taką pozytywną adrenalinę.

Roxie Węgiel na Polsat Hit Festiwalu. Czego możemy się spodziewać?

Nawet na takich telewizyjnych występach czujesz wsparcie swoich fanów? Widzisz ich pod sceną?

- Zdecydowanie. Zawsze wiem, kiedy moi fani są. Nawet na takich telewizyjnych koncertach, w tłumie jestem w stanie ich zawsze dostrzec. Oni też dają mi znać. Ja z nimi jestem w kontakcie przez social media. Czasami jak wchodzę w DM-y, to widzę: "O dobra, ta ekipa będzie!". To jest super i dziękuję wam kochani bardzo za takie piękne wsparcie, które mi okazujecie przy wszystkim co robię.

Jesteś niedługo po skończeniu programu "Taniec z gwiazdami". Czy teraz podczas twoich występów będziemy mogli zobaczyć więcej tańca? Może ten taniec towarzyski też zostanie wprowadzony?

- Tak, bardzo bym chciała. Dzisiaj zobaczycie fragment tańca. Nie będzie to taniec towarzyski, ale będzie to element show tanecznego.

Czyli będzie to przedsmak?

- Tak, przedsmak mojej trasy koncertowej, która rusza już w październiku. Nie mogę się doczekać i mam w planach dużo tańczyć.

Czyli na jesień trasa, ale teraz zaczyna się sezon letnich festiwali. Czy ty planujesz gdzieś jeszcze wystąpić?

- Tak, planuję wystąpić. Mam bardzo intensywny kalendarz. Teraz dałam sobie kilka dni, żeby odpocząć po "Tańcu z gwiazdami" ale już się dzieje na pełnych obrotach wszystko. Trzymajcie kciuki.

W międzyczasie planujesz wrócić do studia i nagrywać nową muzykę?

- Już wróciłam. Już zdążyłam wrócić do studia i ciągle tworzę nowe piosenki, więc dzieje się.

Umiesz już profesjonalnie tańczyć, profesjonalnie śpiewać. Masz jeszcze jakąś inną pasję, którą chciałabyś rozwinąć?

- Chciałabym zdać w końcu prawo jazdy. Będę oczywiście się rozwijać wokalnie, tanecznie i to wszystko łączyć. To jest niekończąca się droga. Można zawsze lepiej to wszystko łączyć i wykonywać, więc ciągle pracuję nad tymi dziedzinami.