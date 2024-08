Jubileuszowa, 30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno.

Tradycyjnie na teren niebiletowanej imprezy przyjeżdżają tysiące osób z całej Polski, a także spoza naszego kraju. Korki tworzą się na drogach dojazdowych, pociągi dowożące ludzi są pełne. Na terenie festiwalu czuć już atmosferę muzycznego święta - działają różne strefy z aktywnościami, rozpoczęły się spotkania w Akademii Sztuk Przepięknych (wśród tegorocznych gości są m.in. Magda Mołek, Remigiusz Mróz, Maria Pakulnis, Zygmunt Miłoszewski, Michał Figurski, Leszek Lichota, G.F. Darwin).



Reklama

W Czaplinku znajduje się dworzec PKP, dzięki któremu na festiwal można dojechać pociągiem. Skorzystać można zarówno z regularnych połączeń z rozkładu jazdy, jak i z tych dodatkowych, stworzonych specjalnie na czas festiwalu. Piesza droga z dworca na teren wydarzenia wynosi ok. 3 km.

Pol'and'Rock Festival 2024 na start 1 / 8 Zobacz zdjęcia uczestników Pol'and'Rock Festival 2024 tuż przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy! Źródło: WOŚP Autor: Paweł Krupka

Dla tych, którzy wybierają się samochodem, na terenie imprezy wyznaczone zostały odpowiednie parkingi. Dostępne są od 30 lipca (godz. 8:00) do 4 sierpnia (godz. 16:00).

Niedaleko wyznaczonego obszaru wydarzenia znajduje się także pętla autobusowa PKS, gdzie realizowane są przejazdy firmy PKS Złocieniec.

Pol'and'Rock Festival 2024 - rozpiska godzinowa pierwszego dnia:

Duża Scena:

15:00 - 15:10 Oficjalne Rozpoczęcie Festiwalu

15:10 - 16:20 Celkilt

16:40 - 17:30 Transgresja

17:50 - 19:00 Less than Jake

19:20 - 20:30 Wojtek Szumański - Zwycięzca Plebiscytu Złotego Bączka

20:50 - 22:00 Coma

22:30 - 23:40 Electric Callboy

00:00 - 01:10 The Warning

01:30 - 02:40 Modestep

Mała Scena:



17:45 - 18:30 Hamulec

18:45 - 19:30 Black Radio

19:45 - 20:30 Wrona

20:45 - 21:35 Sokołowski

21:50 - 22:40 CF98

22:55 - 23:45 Lordofon

00:00 - 01:20 Orkiestra Dorosłych Dzieci.