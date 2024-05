Polska legenda zagra na festiwalu Jurka Owsiaka. "To jak wygrać w lotto"

Kolejna - 30. już - edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się ponownie w Czaplinku, w dniach 1-3 sierpnia.

Na festiwalu zagrają m.in. Motionless in White ( zobacz! ), Electric Callboy ( posłuchaj! ), Celkilt, Myrath, Less Than Jake, The Warning, Sick Of It All, Meute, Clawfinger ( sprawdź! ), Guano Apes, Flogging Molly i Modestep.

Reklama

Z polskiego podwórka na scenach zobaczymy z kolei m.in.: Kasię Kowalską, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Comę, Paktofonikę i Orkiestrę Dorosłych Dzieci.

Kolejne ogłoszenia Pol'and'Rock Festival! Kto zagra?

Pierwszym z ogłoszonych artystów jest Adrian Sherwood - ceniony na całym świecie DJ i producent. "W ciągu ponad trzech dekad swojej kariery przesunął granice gatunków muzycznych, eksplorując reggae, post-punk, muzykę industrialną i basową, a jego nazwisko kojarzone jest z przełomowymi produkcjami, zarówno w mainstreamie, jak i w bardziej eksperymentalnych kręgach muzycznych" - pisali organizatorzy.

Na Małej Scenie (tylko z nazwy!) pojawi się też Mr. Zoob. To ogłoszenie zachwyciło fanów festiwalu. "Mój jest ten kawałek podłogi zaśpiewać na polu Pol'and'Rock to jak wygrać w lotto", "To będzie śpiewane", "Dawać jeszcze Tabu czy Raggafaya i to będzie różnorodny, niezapomniany line-up marzeń" - komentowali internauci.

Oprócz tego na Małej Scenie zagra legenda polskiego punka - The Bill, a kolejnym gościem ASP został Zygmunt Miłoszewski.