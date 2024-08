Pol'and'Rock Festival 2024 rozpoczęty! "Cała Polska powinna zachowywać się jak wy"

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival ponownie odbywa się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w dniach 1-3 sierpnia. W line-upie Dużej i Małej Sceny znalazła się plejada zespołów z przeróżnych gatunków muzycznych - od Celkilt, przez Electric Callboy, Rotting Christ, Michaela Patricka Kelly'ego (tak, tego z Kelly Family) czy Flogging Molly, po T.Love, Kasię Kowalską, Enej, Mery Spolsky i Ich Troje.

Jurek Owsiak przed Pol'and'Rock Festival: Ludzie nie chcą iść spać

Jak co roku przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy Jurek Owsiak spotkał się z dziennikarzami.

"Festiwal jest gotowy. Jest jeszcze trochę miejsc na dodatkowych 20 ha, ale wkrótce może być kłopot z rozstawieniem namiotu. Cieszymy się bardzo, że ludzie do nas wciąż jadą" - podkreślił głównodowodzący Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Tu jest naprawdę przemiło, tu się nie jest samotnym. Ludzie nie chcą iść spać - festiwal cały czas tętni, pulsuje. Największą wartością jesteśmy my wszyscy tutaj, nasza publiczność. Chcemy zrobić wszystko, żeby wyjechać stąd z ogromną radością" - dodał Owsiak.

Wśród gości była m.in. Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, która zachwycała się atmosferą panującą na festiwalu. "Tak wygląda patriotyzm. Tak wygląda społeczeństwo obywatelskie. Do was każdy może przyjechać i spotkać tu drugą osobę. Udało się wam stworzyć coś wyjątkowego" - powiedziała.

Nowacka przypomniała, że za sprawą jednego rozporządzenia od tegorocznego roku szkolnego realizowane będą obowiązkowe zajęcia z nauki pierwszej pomocy dla klas 1-3. To efekt spotkania z Owsiakiem i jego ekipą, która od 2006 r. prowadzi program edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować". W tym czasie blisko 3 mln dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.



Pol'and'Rock Festival 2024 rozpoczęty. "To jest mój kawałek ziemi"

Rozpoczęcie Pol'and'Rock Festivalu, nazywanego dawniej Przystanek Woodstock, to zawsze jedno z najbardziej wzruszających momentów całej imprezy. Pod sceną zebrali się uczestnicy z flagami i wspólnie wygłosili słowa przysięgi: "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał, który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'and'roll".

"Jesteście ludźmi, którzy się uśmiechają, zróbmy tak, by wyjechać stąd z poczuciem, że cała Polska powinna zachowywać się tak jak wy" - mówił ze sceny Jurek Owsiak. Podtrzymano też kolejną tradycję, jaką jest odgwizdanie odjazdu przez ostatniego zawiadowcę stacji Żary, Romana Polańskiego.

"Tym koncertem chcemy wam podziękować za to, że jesteście z nami podczas zimowych dni. Że pomagacie nam tworzyć nieprawdopodobne rzeczy, które w głowie nie mieściły się nam 33 lata temu. A dzięki wam mamy wiarę we wszystko, mamy wiarę w ludzi, wiarę w pogodę, we wszystkich bogów, jakich tylko sobie możecie wyobrazić, mamy wiarę przede wszystkim w nas i w naszą miłość do siebie" - wspomniał jeszcze Owsiak, dziękując wszystkim za zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Nie zabrakło też wielkich oklasków dla Pokojowego Patrolu, czyli wolontariuszy, którzy panują nad porządkiem na terenie festiwalu. "Budujemy coś, co jest nasze, co jest ponad podziałami, paradujcie, róbcie swoje piękne marsze, bądźcie ze sobą jak najdłużej i nie chodźcie spać!" - zaapelował na koniec szef WOŚP.