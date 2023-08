Pol'and'Rock Festival 2023 rozpoczęty! "Polska może być krajem miłości"

29. Pol'and'Rock Festival rozpoczął się 3 sierpnia. Tradycyjnie już o godzinie 15:00 uczestników z Dużej Sceny powitał Jurek Owsiak. "Kocham was, bardzo dziękuję, że jesteście" - zaczął.

"Na tym to polega, żebyśmy dwa razy do roku się spotykali. Żebyśmy w ten sposób budowali ten kraj - Polskę, którą wszyscy kochamy bardzo mocno. Polska może być takim krajem, pełnym miłości, przyjaźni, szacunku. To jest właśnie Polska - tolerancyjna, kolorowa, zwariowana" - mówił ze sceny.

Zachęcił również do uczestniczenia w jesiennych wyborach. "Jesień niech będzie nasza. Prawo wyborcze jest waszym prawem. Nie będę wam mówił na kogo głosować, ale bądźmy z tymi, którzy są tolerancyjni" - apelował. "Jak ktoś nie pójdzie, to dam mu kopa w cztery litery" - dodał później.

Następnie festiwalowicze odmówili przysięgę, którą co roku można usłyszeć na rozpoczęcie imprezy: "To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'n'roll". Po tym na scenie pojawił się zawiadowca Roman Polański, który od początku istnienia festiwalu, razem w Jurkiem Owsiakiem wita uczestników, a jego "Odjaaaazd!" znają wszyscy polandrockowicze. Na koniec jeszcze wspólnie odśpiewano fragment polskiego hymnu.

Pol'and'Rock Festival 2023: program. Kto zagra?

29. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.



Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks, ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.