29. edycja Pol'and'Rock Festival odbywa się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino.

Jedną z wielkich gwiazd pierwszego dnia była grupa Lady Pank . Legenda polskiego rocka pojawiła się po raz pierwszy na imprezie Jurka Owsiaka.

Ich choć pogoda próbowała popsuć zabawę, pod sceną zameldowały się prawdziwe tłumy (wypatrzyliśmy m.in. Elżbietę Polak, marszałek województwa lubuskiego, w którym leży Kostrzyn nad Odrą, przez 16 lat gospodarz Przystanku Woodstock, a później Pol'and'Rocka), którym nie straszny był deszcz i silny wiatr. Zalana scena sprawiła, że koncert wystartował z poślizgiem, a pierwszy numer był niesłyszalny ze względu na awarię nagłośnienia. "Tak się buduje historię" - krzyczał Jurek Owsiak.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak na konferencji przed rozpoczęciem Pol'and'Rock Festival 2023: "Ta ziemia zadrży" INTERIA.PL

Trudno sobie wyobrazić, ale przez godzinę z okładem kolejno leciały nieśmiertelne przeboje, niemal od początku do końca wspomagane tysiącami gardeł. Od "Du Du", przez "Kryzysową narzeczoną, "Zamki na piaski", "Vademecum skauta", "Fabrykę małp", "Sztukę latania" i "Stację Warszawa". A potem jeszcze "Zawsze tam gdzie ty", "Tacy sami", świetnie brzmiącą "Małą wojnę po "Tańcz, głupia tańcz".

"Pamiętajcie o jesieni" - powiedział ze sceny wokalista Janusz Panasewicz, dziękując za fenomenalne przyjęcie.

Na bis jeszcze kolejne ciosy: "Wciąż bardziej obcy", "Na co komu dziś" i "Nana" z tekstem "Bo nam nie chce się iść do domu, bo nam nie chce się wcześnie spać". Bądźcie spokojni, w Czaplinku nikt nie wybiera się do domu, ani wcześnie spać, to nawet nie jest połowa koncertów pierwszego dnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciemne chmury nad Pol'and'Rock Festival 2023 INTERIA.PL

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks, ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.

Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Michał Boroń, Czaplinek-Broczyno