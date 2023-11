W tym roku po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

Pol'and'Rock Festival 2023: co robić na festiwalu? Można na przykład wziąć ślub!

Pol'and'Rock 2024: Kiedy i gdzie odbędzie się festiwal? [DATA, MIEJSCE]

Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników za rok - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2024 r. Wielu uczestników liczy, że jubileusz będzie huczny. Według szacunkowych obliczeń tegoroczna edycja przyciągnęła kilkaset tysięcy fanów.

"Przygotujcie się na elektryzującą mieszankę industrialnego metalowego dysonansu, urzekającego gotyckiego popu i ikonografii godnej wielkiego ekranu!" - taki wpis pojawił się na profilach festiwalu w mediach społecznościowych.

W ten sposób zapowiedziano udział amerykańskiej grupy Motionless in White. Metalcore'owa formacja ze Scranton w Pensylwanii (to w tym mieście urodził się Joe Biden, obecny prezydent USA) zaprezentuje się na Dużej Scenie.

Dotychczasowy dorobek zespołu obejmuje sześć płyt - ostatnia z nich to "Scoring the Edge of the World" z czerwca 2022 r. Na początku września tego roku wypuszczono poszerzoną edycję deluxe. W ojczyźnie ten materiał dotarł do 12. miejsca na liście "Billboardu".

W tekstach grupa dowodzona przez wokalistę Chrisa "Motionless" Cerullego porusza m.in. tematy globalnego ocieplenia, nierówności, przemocy, skorumpowanych polityków czy zdrowia psychicznego. Utwór "Cyberhex" przez lidera opisywany jest jako "list miłosny" do fanów.

Amerykanie w ramach europejskiej trasy "The Scoring The End Of The World" razem z m.in. Knocked Loose 8 sierpnia 2024 r. zagrają w Klubie Kwadrat w Krakowie.

"I to jest ogłoszenie dziesięciolecia", "Super wiadomość", "Zaczynają się sypać ogłoszenia i to jakie!", "Gruuubo zaczynacie", "Do zobaczenia, w ten mróz jeszcze bardziej odliczam dni", "Ależ się jaram", "Spełnienie marzeń" - czytamy w komentarzach fanów.



W tym roku wystąpili m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami byli Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończył tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" .

Proletaryat na Pol'and'Rock Festival 2023: "Muzyka rockowa jest emanacją ludzkiego wku***enia"

W 2021 r. festiwal zorganizowany był na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod szyldem Najpiękniejsza Domówka Świata. Poprzednie lokalizacje - jako Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).