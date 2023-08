Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice. OFF Festival Katowice 2023 odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia 2023, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów.

Bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Cena karnetu 3-dniowego wynosi 459 zł. Jeśli chcielibyśmy doliczyć do tego pole namiotowe, cena wzrasta do 579 zł. Jednodniowy bilet kosztuje 279 zł.

Przedstawiamy pełną listę wykonawców, którzy w tym roku pojawią się na festiwalu:

Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Hania Rani, Balming Tiger, OFF!,Confidence Man, Desire, Udary grają "Is This It" The Strokes, Jockstrap, Ekkstacy, Gaye Su Akyol, Belmondawg / Expo 2000, Calibro 35, Special Interest, Dreya Mac, Kokoroko, Nation Of Language, The Staples Jr. Singers, Gilla Band, NNAMDÏ, Trupa Trupa gra "Headache", joe unknown, Joy Orbison, Lancey Foux, Obongjayar, Mandy, Indiana, Big Joanie, Gurriers, underscores, Haru Nemuri, Jordan, Wojtek Mazolewski "Yugen 2", Daria ze Śląska, VLURE, Kampire, MIND ENTERPRISES, Son Rompe Pera, Ta Ukrainka, mop, Rat Kru, GONE, Butch Kassidy, Yann, aljas Sad Smiles, Izzy And The Black Trees, Nene Heroine, Węże, Biały Falochron, Koń, we watch clouds, Furda, Tropical Soldiers in Paradise, Soyuz, Ugory,Polski Piach.



Dodatkowo organizatorzy przedstawili już rozpiskę godzinową wydarzenia.

Line-up festiwalu wygląda następująco:

Podczas OFF Festival w Dolinie Trzech Stawów pojawi się tradycyjnie Kawiarnia Literacka. Jej tegoroczne hasło przewodnie to "muzyka opisana". "Będziemy o niej rozmawiać m.in. z artystami i autorami książek o hip-hopie, scenie alternatywnej i metalu. Jeden dzień poświęcony zostanie w całości wspomnieniu Kory i jej muzyczno-literackich fascynacji" - informują organizatorzy.

Szczegółowy program Kawiarni Literackiej:

Piątek, 4 sierpnia:

17:30 - 18:20 - "Hip-hop do opisania" (gość: Filip Kalinowski, autor książki "Niechciani, nielubiani" o warszawskiej scenie hiphopowej);

19:00 - 19:50 - "Zagrani na śmierć" (gość: Tomasz Lada, autor książki o tragicznie zmarłych muzykach polskiej muzyki alternatywnej);

20:00 - 20:50 - "Skóra i ćwieki na wieki" (goście: Jarek Szubrycht, autor książki o scenie metalowej w latach 80 i 90 tych; Łukasz Orbitowski, pisarz i fan metalu).

Sobota, 5 sierpnia:



17:00 - 17:50 - "A planety szaleją" (goście: Maria Moonset Matuszewska, zajmująca się astrologią psychologiczną, autorka bloga o astrologii; Tomasz Szczepanek, filozof, naukowiec, autor kanału na YouTube "Spokojnie to tylko astrologia");

18:00 - 18:50 - "Szał niebieskich ciał" (gość: Kamil Sipowicz; i Kory literacko-muzyczne fascynacje);

19:00 - 19:50 - "Kora Ola Ola" (goście: Beata Biały, autorka książki "Słońca bez końca. Biografia Kory"; Katarzyna Kubisiowska, autorka książki "Się żyje. Kora. Biografia");

20:30 - 21:10 - wydarzenie specjalne: koncert Michała Pepola. Recital oparty na płycie "Kora. Nieskończoność".

Niedziela, 6 sierpnia:



17:00-17:50 - "Co muzyka robi słowom?" (goście: Ryszard Koziołek - rektor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca; Tadeusz Sławek - profesor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, tłumacz; panel w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024);

18:00 - 18:50 - "Queer, proszę!" (gość: Renata Lis, pisarka i tłumaczka, autorka książki "Moja ukochana i ja");

19:30 - 20:20 - "Jak pisać i mówić o muzyce?" (goście: Przemek Gulda, dziennikarz muzyczny i kulturalny; Agnieszka Szydłowska, dziennikarka muzyczna i kulturalna);

21:30 - 22:20 - "Kobiety w muzyce" (goście: Hania Rani, artystka; Misia Furtak, artystka; Angelika Kucińska, dziennikarka, autorka podcastu "Kobiety objaśniają świat").