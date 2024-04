OFF Festival Katowice 2024: Tak brzmi przyszłość! Znamy kolejnych artystów

OFF Festival Katowice 2024, odbędzie się w dniach: 2-4 sierpnia 2024, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice.

Na OFF Festival 2024 zagrają m.in.: Grace Jones, Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, Los Wembler’s de Iquitos, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Łona x Konieczny x Krupa, Jasper Tygner, Edyta Bartosiewicz, Sevdaliza, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka.



OFF Festival 2024: kto zagra w Katowicach?

Organizatorzy ogłosili właśnie kolejnych artystów, którzy zagrają na katowickim festiwalu.

Baxter Dury (03.08 - Scena Główna Perlage)

"'I Thought I Was Better Than You' jest wypełniony tak wieloma pomysłami i interesującymi szczegółami, że aż trudno uwierzyć, że trwa mniej niż 30 minut" - czytamy w recenzji nowego albumu Baxtera Dury'ego, jednej z najbardziej nieprzewidywalnych postaci brytyjskiej sceny niezależnej. Tym razem Dury miesza nie tylko pop z garażową surowością, ale też przeszłość muzyki z futurystycznymi wizjami, a własne dziedzictwo i osobiste doświadczenia z nieskrywanymi wpływami amerykańskiego hip-hopu.

English Teacher (02.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Jedna z największych sensacji sezonu na brytyjskiej scenie. "Zespół z Leeds łączy dreampop, psychodelię i emo-rock z inteligentnym, świeżym pisaniem piosenek i chwilami subtelności" - pisze "The Guardian" i każe mieć na nich oko. "The Times" twierdzi, że wydana właśnie płyta "This Could Be Texas" to jeden z najwspanialszych debiutów XXI wieku. Zobaczyć English Teacher właśnie w tej chwili, na fali wznoszącej ku największym scenom - będziecie o tym wnukom opowiadać.

Hoshii (04.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Hoshii ma japońskie imię (oznacza "pragnąć"), ale pochodzi z planety Versus, oddalonej od Ziemi o kilka galaktyk. Trafiło do nas w poszukiwaniu przygód i początkowo doświadczyło odrzucenia, ale teraz sytuacja ulega zmianie... Przygody Hoshii wśród ludzi opowie wam dźwiękiem saksofonista i producent Kuba Więcek, który stoi na czele tego projektu. O Więcku, lokalnie znanym m.in. ze współpracy z raperami, amerykański magazyn "Downbeat" pisał, że to jeden z tych muzyków, którzy mogą mieć wpływ na brzmienie jazzu przyszłości. Może to już.

Dłonie (04.08 - Scena T Tent)

"Klaszczę w dłonie, by było mnie więcej" - śpiewało kiedyś w swojej kultowej pieśni Variete. Pochodzącego z Zalesia Górnego pod Warszawą zespołu Dłonie jest coraz więcej - w sieci, na koncertach, świadomości polskich fanów muzyki niezależnej. Zadebiutowali w 2019 roku, poprawili w 2023, świetną, rozmarzoną płytą "Goniłem za słońcem, bo myślałem, że to dojrzałe mango". Mówią, że grają "niespieszne piosenki w lekkich aranżacjach" i tak właśnie jest, potwierdzamy.

jan bąk i bogdan sekalski: śpij już stary (03.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

"Śpij już stary" to album wydany w 2022 roku, ale już cieszący się opinią materiału kultowego. Jan Bąk i Bogdan Sekalski (to alter ego Maksa Rzontkowskiego) zaskakują tu i formą - karuzelą indie rocka i freak folku - i treścią. To historia rodzeństwa, które mierzy się z demencją ojca. Próbują walczyć o jego zdrowie i pamięć, sięgając po wspólne wspomnienia ze świata science fiction. Przejmujący materiał.

Mateusz Tomczak (02.08 - Scena T Tent)

Łódzki producent, songwriter i wokalista związany z labelem enjoy life. Jego piosenki to lo-fi pop, balansujący na granicy tego, co bliskie i ciepłe, a tego, co niepokojące i nieprzyjemne. Również w warstwie tekstowej: Tomczak śpiewa o traumach, frustracji i złości, ale zostawia też miejsce dla nadziei. W październiku 2023 wydał debiutancki album zatytułowany "Ekshibicjonizm".

asl33p (03.08 - Scena T Tent)

Jesteście gotowi na alternatywny r'n'b z Podkarpacia? Sprawdźcie EP-ki "Echa" i "Kocia łapka". Rzeszowski muzyk brzmi jakby znalazł na strychu kasety rodziców - od kupionych jeszcze w ubiegłym stuleciu nagrań Sade i Simply Red po składanki z serii "Pozytywne wibracje". Przerabia to na światowe brzmienia domowej roboty, przefiltrowane przez swoją osobistą wrażliwość.