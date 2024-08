Już za kilka godzin ruszy OFF Festival. To musisz wiedzieć!

Tegoroczny OFF Festival Katowice odbywa się w dniach 2-4 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. Oto garść przydatnych informacji, o których trzeba wiedzieć przed wybraniem się na wydarzenie.

OFF Festival 2024: Kto zagra w Katowicach?

Trudno wymienić cały line-up festiwalu, bo zaplanowanych jest aż około 100 koncertów. Headlinerami pierwszego dnia jest synthpopowy zespół Future Islands, który zagra dla publiczności materiał z najnowszej płyty "People Who Aren't There Anymore". W sobotę dużą scenę zamknie ikona popkultury - Grace Jones. Ostatniego dnia natomiast rola pożegnania sceny głównej przypadnie francuskiemu duetowi The Blaze.

Oprócz nich na dużej scenie zagrają: Lochy i Smoki, Kaz Bałagane, Sevdaliza, Klawo, Tank and the Bangas, Baxter Dury, JAD, Glass Beams i Otsochodzi.

Na Scenie Leśnej przez trzy dni pojawią się m.in. Dominika Płonka, English Teacher, John Maus, Zimmer90, Hoshii, Debby Friday czy Mount Kimbie. Wśród wykonawców Sceny T Tent znaleźli się m.in. Zachwyt, Łona x Konieczny x Krupa, Clavish, Edyta Bartosiewicz, Dłonie i Furia.

Na czwartej scenie - Scenie Eksperymentalnej - wystąpią m.in. Ziomcy, Bar Italia, Kresy, Puuluup, Tonfa i Orbit. Organizatorzy zapowiedzieli też obecność nowej sceny - BLIK Open Stage, na której zobaczymy artystów, których wykony zostaną przetłumaczone na polski język migowy.

OFF Festival - gdzie wymienić opaski?

"Prosimy, aby Wasze bilet były czytelne (po prostu chcemy bezproblemowo je zeskanować) nie ma jednak wymogu, abyście drukowali bilet" - apelują organizatorzy.

Wymieniać opaski można od piątku, od godziny 14, przy głównej bramie festiwalu. Osoby z biletami weekendowymi mogą z kolei wymieniać je na opaski od soboty rano.

OFF Festival - jak dojechać?

Na czas festiwalu Związek Transportu Metropolitalnego postanowił uruchomić bezpłatne autobusy S1. Będą one kursowały trasą od przystanku Katowice Sądowa, przez Katowice Dworzec do przystanku Muchowiec Droga do Lotniska. Linia działa od godziny 8:00 do 3:30. Dodatkowo na festiwal można dojechać również liniami 110 i 900.

Na utrudnienia muszą przygotować się kierowcy. Od godziny 6:00 2 sierpnia do 5 sierpnia, również do godziny 6:00, zamknięty będzie odcinek ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko w kierunku Doliny Trzech Stawów.