Bartek Wasilewski jest zafascynowany rapem, odkąd skończył 7 lat. To wtedy zaczął pisać swoje pierwsze teksty. Zdążył już występować w kilku miejscach, a także supportować Palucha i Pezeta. Teraz triumfuje po wygranej w "Mam Talent".

Cały formularz zgłoszeniowy pomogła mu wypełnić nauczycielka matematyki, która była pod wrażeniem talentu młodego rapera. Zrobił to w tajemnicy przed mamą, która krytycznie zareagowała, gdy się o tym dowiedziała.

Reklama

Wideo Bartek Wasilewski - występ finałowy, który zapewnił mu wygraną!🔥💪 | Mam Talent!

"Bartek w pokoju, po szkole, ktoś dzwoni. Ale odebrałam, słucham, oczy postawiłam na głośno, mówię, idę do niego. Pokazuję mu, co to jest, co to. A on, mama, bo ja się zapisałem do "Mam Talent". O Boże, gdzie? Gdzie? Ja mówię, co ty oszalałeś? Mówię, Bartek, tam są artyści, tam, tam są ludzie, karierę robią, gdzie ileś lat ćwiczą. A ty, mówię, jesteś w pokoju zamknięty z telefonem i to tak" - opowiada mama Bartka.

W rozmowie z Party.pl zdradził, że 300 tysięcy złotych przeznaczy na wydanie albumu. Planuje też zrobić swojej mamie niespodziankę w postaci zagranicznego wyjazdu!

Bartek Wasilewski – tak go przywitali koledzy i nauczyciele

Na zwycięzcę programu wszyscy czekali przed szkołą. Zaraz po przyjściu na miejsce, raper został przywitany z wielkim entuzjazmem.

Już na samym początku otrzymał bukiet czerwonych róż oraz mnóstwo oklasków. Uczniowie trzymali kartkę z napisem "Witamy Bartka!" i wystrzelono confetti. Całą relację zamieścił ZDZ Płock na swoim TikToku.

Nagranie zobaczyło ponad trzy miliony użytkowników i wywołało ogromne poruszenie w komentarzach.

"Zobaczyłem tylu ludzi dzisiaj, 'witamy Bartek', strasznie miło mi się zrobiło na sercu" - wspomina zwycięzca "Mam Talent".