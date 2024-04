Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent" , "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model". W ostatnim czasie - we współpracy z Tiesto - próbowała swoich sił jako wokalistka. Efektem był utwór "Sunglasses At Night".

W "Mam talent" Heidi Klum została jurorką od ósmego sezonu i jest nią aż do teraz. Nieobecna była jedynie w 14. edycji talent show. Klum będzie również gwiazdą 19. sezonu programu stacji NBC.



Ile Heidi Klum zarabia w "Mam talent"? Wydało się, ile dostaje od telewizji

Majątek Heidi Klum szacuje się natomiast na ponad 160 milionów dolarów. Dodajmy, że Klum jest też twarzą niemieckiego "Top Model" oraz "Project Runway". Wypuściła też swoje perfumy i biżuterię. Ile natomiast jurorka zarabia dzięki uwielbianemu na całym świecie programowi?



Magazyn "Hello" ujawnił, że supermodelka za jeden sezon "Mam talent" zgarnia 3 miliony dolarów. Dziennikarze policzyli, że od początku pracy w NBC Niemka zarobiła ponad 30 milionów dolarów. To ogromna kwota, jednak w tym samym artykule porównano, ile zarabia jej koleżanka z jury. Sofia Vergara za jeden sezon programu zgarnia aż 10 milionów dolarów i obok Simona Cowella jest najlepiej zarabiającą gwiazdą w show.



Dodajmy, że według dziennikarzy Talent Recap modelka, producentka i gwiazda mediów społecznościowych Heidi Klum ma zarabiać 100 tys. dolarów za jeden odcinek programu.



Heidi Klum żyje w pałacu razem ze swoim mężem

Na majątek 50-letniej Heidi Kum składa się m.in. jej luksusowy dom, w którym mieszka ze swoim 34-letnim mężem Tomem Kaulitzem. Willę supermodelka zakupiła w 2013 roku, krótko po rozwodzie z wokalistą Sealem. Posiadłość kosztowała prawie 10 milionów dolarów. Znajduje się w niej sześć sypialni, dziewięć łazienek, siłownia i studio tańca, a także sporych rozmiarów tereny zielone i basen.