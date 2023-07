Lachune, a właściwie Lachune Boyd, to 31-letnia nauczycielka śpiewu. Pochodzi z Karoliny Południowej, jednak od 2019 roku mieszka w Fort Worth w Teksasie.

Jak sama przyznała pochodzi z muzykalnej rodziny i większość czasu obserwowała, jak na scenie radzą sobie jej bliscy. Sama jednak nigdy nie była przekonana, co do swojej kariery i z powodu braku pewności siebie nie wyobrażała sobie występów scenicznych.

"Jestem tu, bo wzięłam do siebie rady, których udzielam innym. Zawsze mówi się: przejmij inicjatywę, nie zrób się zbyt wygodny, idź po swoje, bądź sobą. W końcu złapałam się na tym, że sama tego nie robię" - komentowała na scenie " Mam talent".

Niesamowity talent 31-letniej uczestniczki! Jurorzy zamlikli z wrażenia

Wokalistka przed jurorami wykonała wielki przebój Coldplay "Yellow" w swojej interpretacji. Część widzów ocierało łzy wzruszenia, część zaczęło wiwatować, ale zdecydowana większość milczała w skupieniu.

Również jurorzy zastygli podczas występu Lachune. Już po zakończeniu wykonania publiczność nagrodziła ją owacjami na stojąco, a dołączył do nich tez Simon Cowell.

"Masz przepiękny głos. Jestem tobą zafascynowany. Bardziej ciekawi mnie, co jako nauczyciel powiedziałabyś sobie samej" - komentował juror. "Gdybym była swoim uczniem, biłabym sobie brawo" - stwierdziła uczestniczka. "Musisz odkryć teraz, w jakiej muzyce chcesz się spełniać. To było znakomite przesłuchanie" - podsumował.

"Było idealnie. Chciałabym słuchać się na okrągło" - stwierdziła Sofia Vergara. "Mam wrażenie, że to na razie przedsmak tego, co możesz nam pokazać" - dodała Heidi Klum. "Twoje życie wkrótce ulegnie zmianie" - przyznał Howie Mandel.

Lachune jednogłośnie awansowała do kolejnego etapu "Mam talent". Jej występ obejrzano w ciągu niecałego tygodnia ponad 2 miliony razy.

Wideo