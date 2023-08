Lavender Darcangelo to 27-letnia wokalistka pochodząca z Fitchburg w stanie Massachusetts. Piosenkarka jest niewidoma oraz zdiagnozowano u niej autyzm.

"Śpiewam od trzeciego roku życia. Mówić zaczęłam, gdy miałam cztery i pół roku. Ponadto mam spektrum autyzmu i jestem niewidoma" - mówiła na scenie "Mam talent" podczas castingów. "Mam ogromne marzenia i chcę wybudować szkołę, gdzie dzieci będą uczyć się tego, czego są ciekawe" - komentowała powód, dla którego przyszła do programu.

"Mój tata nazywa się Will. Adoptował mnie po tym, jak poznaliśmy się w trakcie szkolnego programu, gdzie pracował" - komentowała pytana, z kim przyjechała do programu. Mężczyzna zdradził, że on i jego mąż, widząc problemy dziewczyny zdecydowali się wziąć ją pod swoją opiekę, chociaż nie było to proste z różnych względów proceduralnych.



Występ niewidomej wokalistki w "Mam talent" podbił sieć

Darcangelo w programie wykonała piosenkę Ireny Cary "Out Here On My Own" i zachwyciła wszystkich na sali. Po występie otrzymała długie owacje na stojąco.

"To była sensacja! Wszystko, co tu się wydarzyło, było magiczne, po prostu magiczne. Masz ogromny talent, masz wspaniałą osobowość. Robimy ten program, żeby spotkać m.in. ludzi takich jak ty. Jestem szczęśliwy, że przyszłaś tutaj podzielić się swoim talentem. To było niezwykłe" - komentował Simon Cowell.

"Czuję, że się zakochałam. Ta podróż jest niezwykła i liczę, że będę twoją cheerleaderką do końca" - mówiła Heidi Klum, po czym nagrodziła występ 27-latki Złotym Przyciskiem. Nagranie z "Mam talent" z Darcangelo obejrzano ponad pawie 4,5 miliona razy.

27-latka wraca do "Mam talent" i znów łapie za serce widzów

Zdjęcie Lavender Darcangelo w półfinale "Mam talent" / Kevin Winter / Getty Images

W półfinale programu, emitowanego na żywo, Lavender Darcangelo zdecydowała się wykonać na oczach milionowej widowni utwór grupy Foreigner "I Wanna Know What Love Is". Uczestniczka ponownie zrobiła piorunujące wrażenie na jury. Heidi Klum podczas występu pokazywała, że ma ciarki na ciele.

Na zakończenie występu 27-latka otrzymała owację na stojąco.

"Lavender. Jestem z ciebie dumna. Uwielbiam cię i czuję to jak śpiewasz. I mam wrażenie, że twój śpiew czuje cała sala. Liczę, że twoją moc poczuli też wszyscy w domach i liczę, że wszyscy telewidzowie zagłosują na ciebie, abyś mogła przejść do kolejnego etapu. Proszę, Ameryka, głosujcie!" - komentowała Heidi Klum.

"To niesamowite uczucie, gdy uczestnik, które wszyscy kochają, zachwyca podczas występu. Muszę przyznać, że druga połowa piosenki i to jak zaśpiewałaś sprawiło, że ten utwór nabrał dla mnie całkowicie innego znaczenia. I to było piękne" - dodał Simon Cowell.



Również widzowie byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli. "Jest niesamowitą wokalistka. Mam łzy w oczach", "Jej głos jest tak piękny. Poruszył mnie do łez", "Łzy szczęścia dla Lavender", "Miałam ciarki i łzy w oczach. To jedna z trudniejszych piosenek do śpiewania. Mam nadzieję, że przejdzie dalej. Jeśli nie, to nie wierzę, że Simon jej nie pomoże" - komentowali widzowie.