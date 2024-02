12 lutego odbyła się pierwsza część finału specjalnej wersji "Mam talent" - "AGT: Fantasy League", w której udział biorą dotychczasowi finaliści, zwycięzcy oraz uczestnicy, którzy podbijali sieć. Wykonawcy walczą o 250 tys. dolarów nagrody. Zwycięzca ogłoszony zostanie 19 lutego.



Jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa całej serii jest Kodi Lee. Niewidomy muzyk podczas finałowego występu wykonał wielki przebój Queen - "Bohemian Rhapsody" i ponownie oczarował jurorów i widownię. Nagranie z programu już przebiło ponad milion wyświetleń.

"Więc wziąłeś ikoniczną piosenkę Queen i przerobiłeś ją po swojemu, co moim zdaniem jest wspaniałe. Jesteś gwiazdą, twoje występy zawsze stoją na wysokim poziomie" - komplementował go Howie Mandel

"To był dobry wybór piosenki, bo brzmiała jakby była twoją autorską kompozycją. Uwielbiam słuchać twojego głosu, twojej pasji. Chcę byś zawsze był sobą" - dodała Mel B

"Jesteś niesamowicie utalentowany. Cokolwiek nie śpiewasz, brzmi to niewiarygodnie. Tydzień temu śpiewałeś dla swojej mamy i uwielbiam ten utwór. Nie chcę odbierać cię tego, co dziś zrobiłeś, ale twoja autorska kompozycja jest niesamowita i ją kocham" - mówiła natomiast Heidi Klum.

"Jestem zafascynowany tym, że Kodi, bez względu co się mu sugeruje, zawsze robi to po swojemu. Jesteś zawsze interesujący na scenie. Używamy wobec ciebie wyniosłych słów, ale przez lata odkąd cię poznaliśmy, stajesz się ciągle lepszy, nigdy się nie poddajesz, a finał bez twojego udziału nie byłby kompletny" - przyznał Simon Cowell.



Wideo Early Release: Kodi Lee sings "Bohemian Rhapsody" by Queen | Finals | AGT: Fantasy League 2024

Kim jest Kodi Lee? Zachwyca od pięciu lat. Zaczynał w "Mam talent"

Międzynarodowa publiczność poznała Kodiego Lee za sprawą jego występów w amerykańskim "Mam talent". Utalentowany muzyk wziął udział w 14. sezonie amerykańskiego show i wygrał tę edycję programu, podbijając przy okazji kilkukrotnie sieć (jego pierwszy występ na Youtube obejrzano 45 milionów razy)



W czasie przesłuchania wykonał utwór "A Song for You" z repertuaru Donny Hathaway. Wcześniej niewidomego syna z autyzmem (Kodi cierpi również na chorobę Addisona, która dotyka mięśni i stawów) wprowadziła na scenę jego mama - Tina. Kobieta opowiedziała jurorom krótką historię jego miłości do muzyki.

"Gdy był jeszcze mały, odkryliśmy, że kocha muzykę. Dzięki niej i występowaniu nauczył się jakoś radzić w świecie. Bo gdy jesteś autystyczny, naprawdę ciężko jest robić to, co robią inni ludzie. Tak naprawdę muzyka ocaliła mu życie" - mówiła.

Kodi Lee w 2023 roku pojawił się w specjalnej edycji "Mam talent" w USA - "America's Got Talent: All-Stars", gdzie dotarł do finału. Rok później Kodiego można oglądać w kolejnej edycji "Mam talent" - tym razem w "AGT: Fantasy League".

W pierwszym etapie oraz w półfinale Kodi Lee zaprezentował swoje autorskie piosenki. Najpierw był to utwór "Change", a w kolejnej rundzie muzyk zadedykował piosenkę swojej mamie - "Journey Of You And I" - i otrzymał Złoty Przycisk od Howiego Mandela. Nagranie z półfinałowego występu obejrzano również ponad milion razy na całym świecie.



Zdjęcie Kodi Lee w "Mam talent" ze swoją mamą Tiną / NBC / Getty Images

Historia "Bohemian Rhapsody". To największy przebój Queen

"Bohemian Rhapsody" został wydany jako główny singel z czwartego albumu Queen, "A Night at the Opera". Napisany przez Freddiego Mercury'ego i określany przez niego jako "udawana opera" utwór często uważany jest za znak rozpoznawczy zespołu. Choć na początku nikt nie wierzył w powodzenie tego odważnego muzycznego przedsięwzięcia, zdaniem Briana Maya, najprawdopodobniej to właśnie ono uratowało zespół przed rozpadem.

Po prawie 50 latach od premiery piosenka wciąż święci triumfy. W 2004 roku była drugim najchętniej granym utworem w brytyjskich rozgłośniach radiowych i została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Znalazła się także na 163. miejscu listy 500 utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Cztery lata temu zespół poinformował, że utwór przekroczył miliard wyświetleń w serwisie Youtube.

W 2023 roku słuchacze BBC uznali "Bohemian Rhapsody" najlepszym utworem w dorobku formacji.