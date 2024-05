Wypuszczona pod koniec 1997 roku piosenka "My Heart Will Go On", skomponowana przez Jamesa Hornera i zaśpiewana przez Celine Dion, stała się wielkim hitem końcówki XX wieku, tak jak wielkim kasowym hitem kinowym został "Titanic" Jamesa Camerona.



Chociaż reżyser początkowo obawiał się, czy popowa piosenka powinna znaleźć się w jego filmie, to po jej usłyszeniu wszelkie obawy zniknęły.

Przebój był wielokrotnie coverowany, również w programach talent show, jednak takiej wersji jak w brytyjskim "Mam talent" jurorzy jeszcze nie słyszeli i widzieli.

Zaskakujące wykonanie hitu z "Titanica". Jurorzy zaniemówili

Bohaterką występu była draq queen Chantaaaal, przypominająca gwiazdę Eurowizji Conchitę Wurst. "Przyszłam tu zostać waszą ulubioną famme fatale" - mówiła.

Po chwili artystka zdjęła płaszcz, a widzowie zobaczyli ją w sporo odkrywającej kreacji. Chantaaaal zaczęła grać motyw z "Titanica" na wyciągniętym z dekoltu flecie.

Po chwili usłyszeliśmy jej wersję "My Heart Will Go On", jednak ta była mocno urozmaicona, bowiem w kreacji schowano elementy fabuły kultowego filmu. W pewnym momencie suknia Chantaaaal rozłożyła się nad jej głową, formując kształt góry lodowej, w którą uderzył Titanic.

Na samym końcu, gdy zgaszono światło, kreacja draq queen zaczęła przypominać tonący statek. Gdy występ dobiegł końca prowadzący przynieśli uczestniczce koło ratunkowe i kamizelkę, natomiast komin umieszczony na w jej fryzurze zaczął się dymić.

"Nikt wcześniej nie zaśpiewał i nie był jednocześnie łodzią, icebergiem i oceanem. To był pierwszy raz" - mówił Simon Cowell. "Dawno się tak nie uśmiałem. To było wyjątkowo zabawne" - dodał Bruno Tonioli. "Ze śmiechu bolą mnie żebra. To było genialne" - przyznała Alesha Dixon.

Chantaaaal jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu.