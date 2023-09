Gdy jurorzy "Mam talent" na scenie zobaczyli uczestnika, który przedstawił się jako Sunny Chatum, byli przekonani, że za moment będą świadkami kolejnego śpiewającego występ.

Nie wiedzieli jednak, że przez najbliższe kilka minut nie usłyszą żadnej piosenki, a tak naprawdę zostaną wkręceni przez artystkę z Nowego Jorku - Kristę Komondor.



Jurorzy tracą cierpliwość do uczestnika. Nie wiedzą, że są elementem występu

Krista, przebrana za muzyka z ukulele, zaczęła w nieprawdopodobny sposób przedłużać swój wstęp. "Jestem Sunny Chatum i pochodzę z miejscowości Paris w Teksasie. Zajmuje się renowacją starych samochodów" - mówiła przebrana za mężczyznę uczestniczka.

"Zobaczyłem Grace VaderWaal, która tu wygrała. Zobaczyłem, jak gra, kupiłem ukulele, zacząłem pisać piosenki, a te zaczęły się ze mnie wysypywać" - padło ze sceny.

Następnie uczestniczka zaczęła wykorzystywać swoje kolejne tricki, aby przedłużać swój monolog zniecierpliwionym jurorom, którzy nie wiedzieli, że właśnie widzą faktyczny występ. Po chwili jury zobaczyło "tablicę marzeń" uczestnika, a Simon Cowell po raz pierwszy popędził uczestniczkę.

"Myślę, że musimy przejść do docelowego występu Sunny" - komentował. Mimo kolejnych ponagleń nadal jurorzy nie otrzymali obiecanej piosenki, a Howie Mandel był zniesmaczony do tego stopnia, że wcisnął czerwony przycisk.

Atmosfera na scenie robiła się coraz bardziej niezręczna, a jurorzy - mimo że nawet próbowali pomóc wybrać piosenkę - mieli już dość. Tak samo jak publiczność, która zaczęła buczeć i krzyczeć.

Po chwili czerwone przyciski wcisnęli Simon Cowell, Sofia Vergara oraz Heidi Klum. Wtedy "występ" został przerwany.



Jurorzy wkręceni przez uczestniczkę. Dowiedzieli się na końcu i byli w szoku

Jurorzy zaczęli w ostry sposób komentować brak występu. "Chciałbym, abyś zobaczył moją tablice marzeń. Jesteś na niej ty, gdy stąd wychodzisz" - mówił Howie Mandel. Po tych słowach Krista odkleiła sztucznego wąsa i ujawniła, kim naprawdę jest, zaskakując jurorów oraz cała publiczność.

"Jednym z moich ulubionych komików jest Andy Kaufman. Bazując na tym, co widziałem, podobasz mi się i myślę, że było to zabawne" - zmienił zdanie Howie Mandel i dał uczestniczce TAK.

Heidi Klum wciąż była na NIE, twierdząc, że kobieta nawet w przebraniu była zbyt irytująca. "Na tym polega cały żart, żeby był irytująca" - mówiła Sofia Vergara.

"Przeszłaś drogę od najbardziej irytującego uczestnika w historii tego programu do niespodziewanie takiego, którego wszyscy pokochali. Dostajesz TAK i przechodzisz dalej" - podsumował Simon Cowell. Występ Kristy obejrzano ponad 1,1 mln razy na Youtube.

Wideo