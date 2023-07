Nieoficjalne doniesienia o zwolnieniach w "Mam talent", przekazał "Super Express".

"Szefowa Lidia Kazen uważa, że tylko ona (Agnieszka Chylińska - przyp. red.) przyciąga widzów i budzi emocje. Posadę jurora mają stracić Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Do zwolnienia są też prowadzący Marcin Prokop i Michał Kempa" - czytamy w "Super Expressie". "Format będzie całkowicie odświeżony i zyska nowe twarze" - przekazał tabloid.

Marcin Prokop wymownie komentuje zwolnienie z "Mam talent"

Do plotek na swój temat szybko odniósł się Prokop. Wyśmiał on doniesienia na temat utraty pracy.

"Wystarczyło, że na chwilę zniknąłem z Polski, a 'Super Express' zdążył mnie już wyrzucić z "Mam talent" (..). Kochane media plotkarskie, których dziennikarską sztukę niezmiernie podziwiam, choćby za to, że potraficie obrócić z*sranie się muchy owocówki w sadzie pod wiązowną w krwawy armagedon - ja rozumiem, że czasami niewiele się dzieje, (...) musicie się pożywić szołbiznesowym planktonem w rodzaju mojej osoby, ale - na trygława i swaroga - jak chcecie wiedzieć, co słychać, to zadzwońcie. Z serca błogosławię" - napisał na Facebooku.

Michał Kempa nie wróci do "Mam talent". To pewne

Warto wspomnieć, że Michał Kempa już dużo wcześniej przekazał, że nie pojawi się w kolejnych sezonach "Mam talent". Informował o tym w rozmowie z NaTemat.

"Chcę odrzucić te rzeczy, które służą wypełnianiu mojego portfela i niespecjalnie wnoszą coś do mojego życia. Takie, w których nie gram na siebie, tylko na jakiś program, instytucję czy telewizję. Chcę pójść w kierunku niezależności, robienia dobrze sobie, a nie innym dookoła. Zamierzam wyczyścić głowę (...) Wybieram wolność!" - stwierdził.



"Nie nazwałbym tego porażką. Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać (...) Ja ogólnie bardzo lubię wchodzić w rolę, czasami wchodzę w nie nawet bardzo dobrze, ale w tamtą jakoś nie potrafiłem" - dodał.

"Mam talent" nie wróci do TVN-u w 2023 roku

Przypomnijmy, że stacja TVN zdecydowała, że jesienią nie wyemituje kolejnej edycji "Mam talent". Sobotnie pasmo wieczorem należeć będzie do "Top model".