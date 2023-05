Wielkie zmiany w ramówce TVN. To koniec "Mam Talent"?

"Mam Talent" był emitowany przez TVN w latach 2008-2022, a fani zawsze mogli oczekiwać programu w jesiennej ramówce stacji. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy to z powodu pandemii telewizja zdecydowała o przeniesieniu show na następny rok.

W ostatnich latach w programie doszło do dużych zmian personalnych. Jeszcze w 2019 roku wiadomo było, że "Mam talent" pożegna się Szymon Hołownia, który zdecydował się wejść do polityki. Na stanowisku prowadzącego zastąpił go komik i standuper Michał Kempa. Towarzyszył Marcinowi Prokopowi. W składzie jury doszło do jednej zmiany. Agustina Egurrolę, który przeszedł do Telewizji Polskiej, zastąpił inny tancerz i choreograf - Jan Kliment. Niezmiennie innych uczestników oceniały też Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska, które zasiadały w jury od pierwszej edycji.

To koniec "Mam Talent"?

Portal Wirtualne Media nieoficjalnie podał, że tej jesieni widzowie w sobotnim prime-time nie zobaczą programu "Mam Talent". Zamiast tego stacja pokaże "pokaże inny duży cotygodniowy program".

Na razie nie wiadomo jednak, co planują. Nie pojawiły się również informacje, czy talent-show wróci na antenę w kolejnych sezonach.