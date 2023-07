28-letnia Kylie Frey do "Mam talent" przyjechała z Luizjany. Wokalistka przyznała, że pochodzi z dużej rodziny, która związana była z rodeo.

"Byłam królową rodeo. Kiedy pojawiałam się na tych wydarzeniach, zawsze śpiewałam hymn, bo uwielbiam śpiewać" - komentowała.

Simon Cowell spytał uczestniczki, od kiedy marzyła, aby trafić do programu. Ta opowiedziała mu historię, jak oglądała talent show odkąd pamięta. "Na imprezach ze znajomymi parodiuje twój głos" - zwróciła się do zaskoczonego Brytyjczyka.



Zapytana o próbkę możliwości aktorskich, uczestniczka udawanym głosem jurora powiedziała "to było fatalne", co sam Cowell uznał za fatalną próbę sparodiowania go. "To było faktycznie fatalnie, ale wciąż cię lubię" - stwierdził.



Znakomity występ w "Mam talent". Piosenkę zadedykowała dziadkowi

Następnie uczestniczka przygotowała się do zaśpiewania swojego utworu, a wcześniej zadedykowała go swojemu dziadkowi.

"Zawsze powtarzał mi, że gdy będę śpiewać hymn na każdym rodeo, w końcu ktoś zaprosi mnie do zaśpiewania hymnu na NFR, co jest Super Bowl wśród tych zawodów. I faktycznie tak zaczęła się moja kariera" - wspominała.



Wokalistka wraz ze swoim zespołem wykonała utwór "Horses In Heaven" i zachwyciła wszystkich na Sali. Podczas występu znakomicie bawił się też Simon Cowell.