Harrison Pettman to 22-latek podchodzący z Gravesend w hrabstwie Kent. Młody uczestnik wyznał, że pracuje jako ochroniarz oraz jako wychowawca młodzieży.

W "Mam talent" zaskoczył jurorów, publiczność, a przede wszystkim swoich rodziców. 22-latek nie powiedział im bowiem, że bierze udział w programie. Pojawił się z nimi na widowni jako jedna z osób na publiczności. W pewnym momencie powiedział bliskim, że musi wyjść do toalety.

Po chwili dzięki obsłudze technicznej programu Pettman wylądował na scenie, czym kompletnie zaskoczył rodziców.



Reklama

"Zabawna historia. Ten występ to niespodzianka dla mojej rodziny. Nie mieli pojęcia, że tutaj wystąpię" - stwierdził, czym zaskoczył również jurorów, którzy nie potrafili wykrztusić z siebie słowa.

"Byłeś z nimi na publiczności?"- pytała Alesha Dixon. "Siedziałem sobie z nimi i odpoczywałem. Poszedłem do toalety i wciąż tam jestem" - żartował.

Niepozorny ochroniarz doprowadza jurorkę do łez w "Mam talent"

Pettman w "Mam talent" wykonał utwór "With You" z musicalu "Duch" ("Ghost The Musical") i doprowadził swoich rodziców do łez. Nie tylko ich. Wzruszenia nie kryła również Amanda Holden.

Po swoim występie mężczyzna dostał owacje na stojąco. "To jest piękna piosenka, znam ją bardzo dobrze. Jest jedną z moich ulubionych i wiem, ze Simon też ją uwielbia. Piękne było też to, jak zagrałeś na scenie. Zrobiłeś to prosto ze swojego serca, bardzo szczerze" - komentowała jurorka.

"Uwielbiam twój głos. Jest w nim jakość, zwłaszcza na niskich rejestrach. Jest tak bogaty i głęboki, bardzo rzadko zdarza się, że ktoś wydobywa z siebie takie dźwięki" - dodał Bruno Tonioli.

"Jesteś bardzo sympatyczny i świetnie poradziłeś sobie z piosenką, ale musisz wiele ćwiczyć. Jeśli twoim marzeniem jest West End. Rozumiem, że jesteś zdenerwowany" - podsumował Simon Cowell. Juror długo się wahał, jednak dał ostatecznie TAK uczestnikowi.

Tym sposobem Pettman jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu. Jego występ obejrzano na Youtube ponad 850 tys. razy.