Cakra Khan to pochodzący z Indonezji wokalista, który w swoim kraju cieszy się sporą popularnością. Wokalista debiutował w 2012 roku i od tamtego czasu regularnie publikował numery oraz nagrał dwie płyty.



Jego piosenki na Youtube zdobywały od kilku do kilkudziesięciu milionów wyświetleń. Jego najpopularniejsza piosenka - "Kekasih Bayangan" na Youtube obejrzano 132 miliony razy. W swoim kraju był uznawany najlepszym debiutantem i wokalistą pop.

"Uwielbiam blues, uwielbiam soul, zaśpiewam utwór 'Make It Rain'" - komentował uczestnik. Zapytany, co zrobiłbym z milionem dolarów wygranym w "Mam talent" , przyznał, że przeznaczyłby je na schroniska dla zwierząt.



Niezwykły występ w "Mam talent". Simon Cowell przerwał mu w połowie!

Gdy wokalista zaczął śpiewać, wszyscy byli zdumieni tym, jak głęboki i chropowaty głos ma Khan. Niepozorny uczestnik zaskoczył zarówno jurorów, jak i zgromadzoną na sali publiczność W wokal artysty nie dowierzał też będący za kulisami Terry Crews.

Wokalista błyskawicznie urzekł publiczność, jednak nie tak łatwo poszło mu z Simonem Cowellem. Ten w pewnym momencie podniósł rękę do góry i przerwał uczestnikowi. Widownia na takie zachowanie jurora zareagowała wielkim niezadowoleniem.

Wybuczany Cowell po chwili doszedł do głosu, pochwalił wokal piosenkarza, jednak stwierdził, że nie podoba mu się numer, który słyszy i poprosił o zmianę repertuaru.

"Dorastałem przy dźwiękach Boba Marleya i tata puszczał mi tę piosenkę zawsze przed wyjściem do szkoły, więc wykonam numer 'No Woman, No Cry'" - zapowiedział.



Chwilę później Khan przedstawił swoją interpretację przeboju Marleya, prezentując siłę swojego głosu. I tym razem urzekł każdego, kto oglądał go na scenie. W pewnym momencie widownia zaczęła śpiewać razem z nim.

"Masz bardzo charakterystyczny, seksowny, chropowaty głos. Na pewno nie zostaniesz zapomniany" - komentowała Heidi Klum.

"Naprawdę rzadko trafia się na takie głosy, jak twój. Druga piosenka sprawiła, że stałeś się zdecydowanie bardziej interesujący. Pomyślałem wtedy o tobie jako o artyście. Uwielbiam cię" - stwierdził Simon Cowell.

"Sprawiłeś, że jedliśmy cię z ręki" - komentowała Sofia Vergara. "Rzuciłeś wszystkich na kolana, czuliśmy twoje emocje. Jesteś niesamowity" - dodał Howie Mandel.

Uczestnik jednogłośnie przeszedł do półfinału. Nagranie z "Mam talent" w ciągu kilkunastu godzin obejrzano 1,2 miliona razy na Youtube.



Wideo