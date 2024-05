W "Mam talent" aż zatykali uszy! Zażenowana jurorka nazwała go "najgorszym w historii"

Oprac.: Daniel Kiełbasa Mam talent

Gdy uczestnik talent show przychodzi do programu, aby zaśpiewać piosenkę osoby, która będzie go oceniać, może skończyć się to owacjami na stojąco albo katastrofą. W tym przypadku Alesha Dixon po usłyszeniu nietypowej wersji "The Boy Does Nothing" uznała ją za najgorszą w historii!

Alesha Dixon była zniesmaczona tym, co z jej przebojem zrobił uczestnik /ITV /