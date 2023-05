Avalon Penrose pojawiła się w 16. sezonie brytyjskiego "Mam talent", mimo że pochodzi ze stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, a w trakcie przesłuchań mieszkała na Hawajach.

Jednak kobieta - nazywająca się alternatywną śpiewaczką operową - zdecydowała się spróbować swoich sił na Wyspach zamiast zgłosić się do amerykańskiej wersji programu. 26-latka przyznała, że jej marzeniem są profesjonalne występy, m.in. w Sydney Opera House.

Kuriozalny występ w "Mam talent". Jurorzy od zaskoczenia przeszli do śmiechu

Penrose przed jurorami wykonała utwór "Habanera" Georgesa Bizeta z opery "Carmen". I gdy zaczęła śpiewać, wydawało się, że podczas jej występu nie stanie się nic niezwykłego.



Jednak Penrose zaplanowała niespodzianki. W trakcie jej popisów wokalnych, jej pomocnice wniosły na scenę różnego rodzaju "śmieci" oraz wiatrak, a następnie zaczęły obrzucać i oblewać uczestniczkę.

Penrose po chwili była oblepiona zieloną mazią oraz pierzem, a jurorzy wyglądali na mocno zszokowanych. Tymczasem uczestniczka została oblana różnymi farbami oraz obrzucona sypkim jedzeniem.

Jurorzy po chwili zaskoczenia uznali występ za zabawny, a Simon Cowell nie mógł powstrzymać śmiechu. Swój występ śpiewaczka zakończyła obsypana brokatem, który zrzucono na nią z góry.

"Wiele osób uważa operę za zbyt wyniosłą, pretensjonalna i nudną, a ty sprawiłaś, że była zabawna" - komentował Bruno Tonioli. "Zamordowałaś Carmen skarbie, twój występ był pysznym bałaganem" - dodała Amanda Holden. Uczestniczka przeszła do kolejnego etapu.



