Just Two Men tworzą Oleg Szakirow i Artem Lubanewicz. Duet zna się od najmłodszych lat i jak sami przyznali, wzajemne zaufanie do siebie sprawiło, że mogą teraz zajmować się tak niebezpiecznymi pokazami akrobatyki, jak ten, który zademonstrowali jurorom.

W przeszłości duet występował m.in. w Wietnamie, Chinach, Singapurze oraz USA, gdzie otwierali występy Cirque du Soleil. Swoje pokazy mieli też w Niemczech, Francji oraz Holandii.

W 2013 duet wystąpił w trzecim sezonie ukraińskiego "Mam talent".

Spektakularny występ w "Mam talent". Jurorzy z niepokojem patrzyli do góry

Duet powietrznych akrobatów już od pierwszych sekund wzbudził zachwyt wśród publiczności oraz nieco przeraził jurorów, którzy nie mogli uwierzyć w to, jak silni są Ukraińcy.

Just Two Men dali pokaz wręcz nadludzkiej siły, utrzymując swoje ciężary nawzajem. Jednym z najbardziej spektakularnych momentów był ten, kiedy obaj uczestnicy oparli - wisząc w powietrzu - na swoich karkach.

Nic więc dziwnego, że obaj akrobaci po występie otrzymali owacje na stojąco.

"To ten rodzaj show, w którym nie możesz przestać patrzeć, ale i chcesz, aby się to skończyło. Dlaczego nie robicie tego z jakimkolwiek zabezpieczeniem? Czegoś takiego nigdy, ale przenigdy tutaj nie widzieliśmy" - komentowała Heidi Klum.

"Całość wyglądała jak zrobiona efektami specjalnymi. Siła waszych kręgosłupów, waszych rąk i nóg. Czegoś takiego nie widziałem" - dodał Howie Mandel. "Zapierało dech w piersiach" - stwierdziła krótko Sofia Vergara.

Duet jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu.

