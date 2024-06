Spektakularny występ w "Mam talent" przyprawia o ciarki! Jurorzy oniemieli z zachwytu

Oprac.: Daniel Kiełbasa Mam talent

Sydnie Christmas, zwyciężczyni brytyjskiego "Mam talent" w 2024 roku w trakcie programu zaliczyła kilka wybitnych występów. Jeden z nich przypadł na półfinał, kiedy to uczestniczka wykonała utwór Franka Sinatry "My Way". "Zaraz zemdleję z wrażenia" - mówiła jedna z jurorek.

Simon Cowell był pod wrażeniem występu Sydnie Christmas /ITV /