Już sam udział w "Mam talent" dla Olivii Lynes był ogromnym zaskoczeniem. O udziale w talent show dowiedziała się od jurorki programu, Amandy Holden, która spotkała się z nią przy kasie biletowej w kinie i zaprosiła na castingi wraz z mamą (to właśnie ona zaplanowała udział córki w programie).

"Jej mama napisała list do programu, twierdząc, że ma znakomity głos i musimy go usłyszeć" - komentowała Holden już podczas castingu.

11-letnia Olivia przyznała, że jest nieco zdenerwowana przed występem. Za namową jurorki wzięła głęboki oddech i rozpoczęła swój występ.



Lynes wykonała na scenie utwór "Defying Gravity" z musicalu "Wicked". Jedna z najbardziej znanych wersji tej piosenek jest kojarzona z popularną wokalistką Idiną Menzel.

Spektakularny występ 11-latki w "Mam talent". "Jesteś cudem moja droga"

11-letnia uczestniczka podczas swojego występu najpierw zaskoczyła, a następnie powaliła na kolana jurorów oraz publiczność. Bruno Tonioli z wrażenia wstał z miejsca i od połowy piosenki oglądał uczestniczkę na stojąco.

Podczas występu łzy w oczach miała Amanda Holden, popłakali się też rodzice młodej wokalistki oraz ludzie na widowni. Po zakończeniu piosenki 11-latka otrzymała owację na stojąco, a jurorka, która zaprosiła ją do programu, nie czekała dłużej i wcisnęła Złoty Przycisk. To sprawiło, że płakać zaczęła sama uczestniczka, a Holden powtarzała do niej jedynie, że "jest cudem".

"Przez cały czas myślałam jedynie o tym, jak mało wysiłku wkładasz w swoje śpiewanie. To był niezwykły występ" - komentowała Alesha Dixon. "Sprawiłaś, że czułem się jakbym latał. Wszystkie twoje słowa mnie dotknęły. Jesteś wokalnym cudem moja droga" - zachwycał się uczestniczką Bruno Tonioli.

"To była scena jak z filmów. Wysłałaś nas w kosmos. Perfekcyjnie, perfekcyjnie, perfekcyjnie. Zasłużyłaś na ten Złoty Przycisk" - dodał Simon Cowell. "Postawiłaś wszystkich na nogi i zasłużyłaś na ten moment. Jestem z ciebie dumna" - zakończyła Amanda Holden.

Występ uczestniczki obejrzano ponad 3 miliony razy na Youtube. Ostatecznie swoją przygodę z programem Olivia zakończyła w finale, gdzie zajęła dziewiąte miejsce.