Phil Wright to choreograf, który w 2017 roku sformował grupę taneczną o nazwie Parent Jam. Znalazły się w niej dzieci w różnym wieku oraz ich rodzice. W 2020 roku Wright wyprodukował taneczny program dla Disneya pt. "Fan Jam".

W 2023 roku formacja zaprezentowała się przed jurorami "Mam talent". "Zaczęliśmy jako mała grupa tańcząca hip hop w Los Angeles. To połączenie rodziców i dzieci, którzy tańczą ze sobą" - komentował Wright.

Taneczny pokaz do piosenki "Sax" Fleaur East zachwycił zgromadzoną publiczność oraz troje jurorów. Rozczarowany był natomiast Howie Mandel.



"Było zabawnie, było fajnie. Było rodzinnie. Ale nie uważam, że wasz pokaz zasługuje na to, abyście wygrali milion dolarów" - komentował prowadzący, czym na raził się na buczenie widowni, a nawet Simona Cowella.

"Uważam, że poszło wam genialnie. To jeden z tych występów, po których czujesz się wspaniale. O to właśnie tutaj chodzi" - dodał i dał swoje TAK grupie. Za przejściem do kolejnego etapu głosowały też Heidi Klum i Sofia Vergara. Dzięki temu zespół awansował dalej.

Taneczna grupa skrytykowana przez Howiego Mandela. Ten został wygwizdany przez publikę

W półfinale "Mam talent" taneczna grupa tym razem wykonała choreografię do utworu "Push It" Salt-N-Pepa. W połowie występu Howie Mandel wcisnął czerwony przycisk. Natomiast po zakończeniu zdecydował się na ostry komentarz wobec grupy.

"To tylko dobra zabawa. W materiale zapowiadającym występ mówiliście, że wasza grupa powinna stać się franczyzą. I jestem za tym, aby cały kraj tańczył w ten sposób. Ale to nie powinien być zespół taneczny, który wygra milion dolarów i będzie występował w Las Vegas. Nikt nie kupi na wasz występ biletu" - komentował Mandel.

W tym momencie publiczność zaczęła buczeć i gwizdać, a juror zamiast uspokoić tłum wstał i zaczął wytykać go palcami, czym jedynie bardziej sprowokował tłum. Samego jurora przywołać do porządku musiał prowadzący Terry Crews.



"Uwielbiam przekaz tej grupy. Nie chodzi o kolejny popularny TikTok lub więcej wyświetleń. Uwielbiam ideę stojącą za tym. Myślę, że zrobiliście też ogromny progres od momentu, aż widzieliśmy się ostatni raz. Nie było idealnie, ale była tu dobra zabawa" - stwierdził Simon Cowell.

"Ta piosenka mówiła o naciskaniu, więc Howie nieopatrznie zrozumiał polecenie" - kpiła Heidi Klum i jednocześnie chwaliła grupę za ich występ. "Przez większość czasu dzieci są zawstydzone, aby robić coś z rodzicami. Jesteście inspiracją, aby rodziny spędzały razem czas" - dodała.

"Nie wiem, czy możecie konkurować z innymi wykonawcami tego wieczoru, ale to, co robocie, robicie dobrze" - skomentowała występ dyplomatycznie Sofia Vergara.



Wideo