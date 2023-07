Oswaldo Colina pochodzi z Wenezueli, a jego talentem jest tworzenie małych przedstawień scenicznych. Aktorem w jego teatrze kukiełkowym jest natomiast jego ręka, którą przebiera w w różne stroje, a następnie imituje normalny taniec.

Osobliwy występ Coliny miał okazję zaprezentować w 15. sezonie brytyjskiego "Mam talent" , jednak nie przeszedł pierwszego etapu. Wtedy przeciwny uczestnikowi był Simon Cowell.

Oswaldo Colina w amerykańskim "Mam talent". Simon Cowell ponownie odesłał go do domu

Wenezuelczyk na scenie pojawił się z tłumaczem, ale w pewnym momencie rolę pośrednika przejęła Sofia Vergara, która przekładała na bieżąco, co mówił uczestnik.

Ten przypomniał Cowellowi, że nie dał mu szansy w "Mam talent". "Jestem bardzo nietypowym tancerzem, Simon być może pamięta. Dał mi wtedy 'nie', a teraz wracam po jego 'tak'" - mówił Colina.

"Odrzuciłeś go więc wrócił po rewanż" - mówiła Vergara, a publiczność zaczęła wyć. "Simon to idiota, nie możemy się doczekać tego, co nam pokażesz" - dodała.

Po chwili jurorzy oraz publiczność zobaczyła niedorzeczny pokaz tańca Coliny, w którym główną rolę odgrywała ubrana w sukienkę dłoń uczestnika.

Publiczność i Vergara byli rozbawieni. Z wyjątkiem Cowella, który był ewidentnie zniesmaczony tym, co zobaczył. Juror szybko wcisnął czerwony przycisk, a chwilę wcześniej zrobił to Howie Mandel. Trzecia próbowała przerwać pokaz Heidi Klum.

Po zakończeniu występu nawet Sofia Vergara nie próbowała bronić uczestnika. "Przeleciałeś tyle kilometrów, by pokazać nam coś takiego. Nie rozumiem po, co to robisz. Po trzech "nie" Colina pożegnał się z talent show.