Śmierć Pauli Moulton potwierdziła fundacja, którą założyła tancerka - Strictly Wheels.

"Ze smutkiem ogłaszamy śmierć jednej z założycielek fundacji, Pauli. Nasze myśli są teraz z jej rodziną oraz przyjaciółmi w tym niezwykle smutnym czasie. Spuścizna Pauli będzie na zawsze w naszej pamięci" - czytamy.

Kim był Paula Moulton?

Paula Moulton zdobyła rozgłos w 2012 roku za sprawą jej udziału w "Mam talent". Tancerka, która poruszała się na wózku, wystąpiła w szóstym sezonie programu razem z partnerem tanecznym - Garym Lynessem.



Duet zatańczył do piosenki Alicii Keys "Empire State of Mind" i awansował do kolejnego etapu. "Byliście wspaniali, to był niezwykły występ. Przekształciliście to, co negatywne, w to co pozytywne... To było fantastyczne" - komentował David Walliams. Para ostatecznie zakończyła przygodę z talent show na półfinale.

W 2016 roku Moulton założyła fundację Strictly Wheels, która prowadziła zajęcia dla osobach na wózkach oraz podnosiła świadomość na temat tańca na wózkach inwalidzkich.

Co doprowadziło do śmierci uczestniczki "Mam talent"?

Paula Moulton otwarcie opowiadała o swojej walce z chorobą. Kobieta w 1995 roku zakaziła się w szpitalu superbakterią MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę) po tym, jak trafiła tam z zapaleniem płuc. Tego typu bakteria wykazuje brak wrażliwości na większość antybiotyków.

Gronkowiec zaatakował jej dolną część ciała (uszkodziła miednicę, dolny odcinek kręgosłupa, kości udowe i biodra oraz połączenia nerwowe w nogach) i sprawił, że kobieta wylądowała na wózku.

Również bakteria MRSA i kolejne powikłania po zakażeniu doprowadziły do niespodziewanej śmierci uczestniczki "Mam talent".