Podczas ostatniego odcinka amerykańskiej edycji "Mam talent" w programie zobaczyliśmy zespół wokalny o nazwie Freedom Singers’. Grupa związana jest ze społecznością działającą w dzielnicy Skid Row w Los Angeles i pomaga potrzebującym. "To właśnie tam pięć osób dziennie umiera na ulicy" - komentował jeden z członków formacji.

"Śpiewanie pomaga nam działać" - przekonywał uczestnik. Jedna z jego koleżanek przyznała, że była bezdomna razem z matką.



"To było życie pełne traum, zwłaszcza, gdy przychodzili do nas urzędnicy z miasta i zabierali nasze osobiste rzeczy, zostawiając nas z niczym. Cieszę się, że trafiłam do Los Angeles Community Network, bo dali mi głos i szansę na odbudowanie swojego życia. Dziś znów mamy dom" - komentowała.



"Reprezentujemy wiele rzeczy. Niektórzy z tych ludzi są bezdomni, niektórzy stracili swoich bliskich. Gdy widzicie kogoś na ulicy, proszę was, nie odwracajcie głowy i nie przechodźcie na drugą stronę" - mówiła liderka grupy.

Wzruszający występ w "Mam talent". Płakał nawet Terry Crews

Grupa wykonała przed jurorami utwór "Under The Bridge" grupy Red Hot Chili Peppers i sprawiła, że sporo ludzi na widowni ocierało łzy wzruszenia.

"Macie potężne głosy i ważną wiadomość do przekazania. To było piękne, miałam ciarki i wzruszyłam się" - komentowała Heidi Klum.

"Kryzys bezdomności to nie tylko problem Los Angeles, to problem całego świata, a wy dajecie ludziom bezdomnym głos, przekazujecie ważną wiadomość. To nie była tylko zwykła piosenka. Potrzebowaliśmy tego" - dodał Howie Mandel.

"Wasz występ był genialny. Byliście bardzo autentyczni, uwielbiam wasze głosy, waszą chemię, przyjaźń. To było naprawdę wyjątkowe" - zakończył Simon Cowell.

Zespół jednogłośnie przeszedł do dalszego etapu. Za kulisami czekał na nich mocno wzruszony Terry Crews, któremu łamał się głos ze wzruszenia.

"Chciałbym wam podziękować za to, co robicie dla społeczności i dla wielu ludzie. Jestem całkowicie rozbity w tym momencie. Dziękuję, że się tu pojawiliście" - zakończył aktor, który nie potrafił powstrzymać łez.