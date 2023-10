Przypomnijmy, że w 2021 roku podczas kręcenia ekstremalnej edycji "Mam talent" ("America's Got Talent Extreme") Jonathan Goodwin został zawieszony za nogi w powietrzu w kaftanie bezpieczeństwa, a po jego obu stronach zawisły samochody. Mężczyzna miał uwolnić się z więzów, aby uniknąć wpadnięcia pomiędzy kołyszące się na linach pojazdy.

Na planie programu doszło jednak do porażającego wypadku. Oba auta uderzyły w siebie z wielkim impetem i doszło do eksplozji, biorąc w kleszcze kaskadera. Goodwin spadł z dużej wysokości i uderzył głową o podłoże. Ekipa była pewna, że kaskader nie żyje.

Uczestnik został w bardzo ciężkim stanie przewieziony samolotem do szpitala. Produkcja natychmiast przerwała zdjęcia do programu.



Joanathan Goodwin cudem uszedł z życiem. "Moje życie całkowicie się zmieniło"

Tydzień później po wypadku na koncie Goodwina pojawiło się zdjęcie Jonathana w bandażach, z poparzoną twarzą.



"Kilka dni temu moje życie całkowicie się zmieniło... Ale wylała się na mnie miłość ze wszystkich zakątków świata; od ludzi, o których nawet nie sądziłem, że mnie znają lub pamiętają... Po prostu zadziwia. Naprawdę niesamowite" - napisał Goodwin i dodał, że droga do pełnej sprawności jest jeszcze w jego przypadku bardzo długa. Kaskader dodał jednak, że najgorsze ma już za sobą i widocznie okazało się, że ma jeszcze coś do zrobienia na świecie. "Może uda nam się zrobić coś dobrego?" - pisał.



Uczestnik sparaliżowany po wypadku na planie "Mam talent"

Kilka miesięcy od wydarzeń milczenie przerwała jego partnerka, aktorka Amanda Abbington. 48-latka w rozmowie z Jayem Raynerem w podcaście "Out To Lunch" wyznała, że jej partner już nigdy nie stanie na nogi.

"Upadł z 30 stóp [ponad 10 metrów - przyp. red.] i stracił nerkę, złamał obie łopatki, strzaskał obie nogi. Oparzenia trzeciego stopnia, złamanie kręgosłupa, przecięcie rdzenia kręgowego i prawie śmierć. A potem na stole operacyjnym prawie umarł". Wyznała też, że na ten moment medycyna nie widzi szans na powrót jej ukochanego do sprawności.



"Jest sparaliżowany, na wózku inwalidzkim. O ile nie zaczną się operacje na komórkach macierzystych lub nie zdarzy się coś, co projektuje Elon Musk z małym chipem, będzie taki na zawsze" - mówi aktorka.

Zdjęcie Simon Cowell jest jednym z producentów "Mam talent". Był również współtwórcą kaskaderskiej wersji programu / Jace Downs/NBC / Getty Images

Goodwin po strasznym wypadku pozywa telewizję i produkcję "Mam talent"

"Rok temu miałem wypadek, podczas którego doznałem poważnych i trwale zmieniających życie obrażeń. Jeszcze nie ustalono przyczyny wypadku, chociaż wiem, że zrobiłem wszystko, co należało. Jestem pewien, że w pewnym momencie znajdziemy odpowiedź. W międzyczasie wyświadcz mi przysługę i przytul ludzi, których kochasz. Trzymaj ich blisko i powiedz im, ile dla ciebie znaczą" - pisał Goodwin przy okazji rocznicy tego, co się wydarzyło.



Uczestnik "Mam talent" nie poprzestał na szukaniu przyczyn wypadku. Co więcej, według swoich ustaleń znalazł winnych. W październiku do sądu w Los Angeles wpłynął pozew Goodwina dotyczący wypadku w programie. Mężczyzna stwierdził, że do tragedii doszło z powodu "zbyt luźnych standardów bezpieczeństwa na planie". Wśród pozwanych znalazły się: stacja NBC i firmy produkujące talent show - Fremantle, Marathon Production oraz Syco Entertainment (jest szefem jest Simon Cowell).

Goodwin w dokumentach sądowych wymienia liczne zaniedbania firm produkujących program, a także zwraca uwagę, że nie wdrożono "branżowych standardów bezpieczeństwa". Kaskader stwierdza, że właśnie te błędy producentów sprawiły, że odniósł "katastrofalne obrażenia", które "nieodwracalnie zmieniły jego dotychczasowe życie".