Timothy Fletcher pochodzi z Baltimore, a na perkusji gra od szkoły średniej. Niedługo później zaprzestał rozwijać swój talent, jednak do powrotu zachęcił go przyjaciel Michael Mason.

Niedługo później jego znajomy został zabity , a Fletcher zaczął grać w hołdzie swojemu bliskiemu. "Chciałem mu w ten sposób podziękować" - mówił.



Podczas ostatniego sezonu "Mam talent" uczestnik pojawił się przed jurorami i podzielił się z nimi swoją historię. Gdy muzyk opowiadał o swoim przyjacielu na sali zapadła cisza, jurorzy również byli zaskoczeni tym, co usłyszeli.

Perkusista w "Mam talent" zaskoczył jurorów. "Uśmiech warty milion dolarów"

Fletcher zagrał na perkusji do utworów "In Da Club" 50 Centa" i "Level Up" Ciary, zachwycając publiczność oraz jurorów. Cała sala zgotowała mu na sam koniec owacje na stojąco.

"Twój uśmiech, twoja energia, uwielbiam to" - komentowała Sofia Vergara. "To było niesamowite, byłem zahipnotyzowany. Jesteś świetny" - dodał Howie Mandel.

"To był perfekcyjny występ i myślę, że możesz budować na tym swoją przyszłość. Potrafisz nie tylko grać na perkusji, ale i tańczyć. Masz też uśmiech warty milion dolarów" - podsumowała Heidi Klum.

"Mamy tu najłatwiejszą robotę na świecie. Bo musimy jedynie mówić, co czujemy. A ja czułem się świetnie. Dobra robota" - stwierdził Simon Cowell.

Występ Timothy'ego na Youtube obejrzano ponad milion razy.



Wideo