Kimberly Winters, znana też jako Kimycola, to 34-letnia "mama na pełen etat". Kimberly jest ze Stanów Zjednoczonych i jak sama przyznała, przyjechała na przesłuchania do "Mam talent" specjalnie dla Simona Cowella (który też występuje w amerykańskiej edycji).

Gdy juror zapytał jej, jakie są cele i marzenia, Winters odpowiedziała, że marzy o światowej karierze.

Obrzydliwy występ podzielił jurorów. "To jest tak głupie, że aż wspaniałe"

Początkowo jurorzy myśleli, że uczestniczka będzie śpiewać. Gdy w tle pojawiła się muzyka piosenki "Winnner Takes It All" ABBY jury były o tym przekonane. Jednak po chwili okazało się, że uczestniczka słowa utworu zamierza wybekać.

To obrzydziło część jurorów. Alesha Dixon i Bruno Tonioli natychmiast wcisnęli czerwone przyciski. Rozbawiona była natomiast Amanda Holden

"Nie tego się spodziewaliśmy. Czyli przyleciałaś prosto z Ameryki, aby zrobić to" - mówił Cowell. "To było tak głupie, że aż wspaniałe" - stwierdził juror.

Tonioli i Dixon postawili ostre weto i nie zgodzili się, aby uczestniczka przeszła do kolejnego etapu. Dixon wyszła nawet ze studia na znak protestu. Ostatecznie jednak włoski tancerz po namowie Cowella zgodził się, aby Winters przeszła dalej.

Zażenowani widzowie piszą skargi do telewizji. "To ma być zabawne?"

Jak podał "OK! Magazine" widzom mniej przypadł do gustu występ w "Mam talent". Efektem były 54 skargi na wspomniany występ Winters do Ofcom - brytyjskiego organu państwowego regulującego rynek mediów i komunikacji.

Gazeta przytacza część wypowiedzi widzów na temat wspomnianego występu: "Dlaczego ktoś bekał na scenie", "To jest fajne, ale tylko na początku. Później robi się nudne", "Od kiedy takie rzeczy są zabawne".

"To nie jest talent. Nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek dał jej TAK. To jest obrzydliwe i nie na miejscu. Simon w pierwszych latach programu podjąłby słuszną decyzję i odesłał ją do domu" - czytamy.