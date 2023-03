Sara James po sukcesie w 17. sezonie amerykańskiego "Mam talent" , gdzie dotarła do finału programu, regularnie odwiedza Stany Zjednoczone.

Wokalistka w USA nagrywa nowe piosenki oraz wypoczywa, w jednym z wywiadów przyznała natomiast, że spokojnie mogłaby zamieszkać w Los Angeles.

"Przecudowni ludzie, uśmiechnięci, pozytywni" - tak w rozmowie z "Faktem" Sara James opisywała Amerykanów. Zapytana, czy mogła by tam mieszkać odparła: "Zdecydowanie tak. Kiedyś na pewno bym chciała. Nie wiem kiedy jeszcze, bo ludzie się pytają, czy już teraz, a ja mówię, że nie no gdzie, bo tu mam rodzinę i przyjaciół. Ale jak będę dorosła to zdecydowanie. Czy wcześniej to nie wiem".



Reklama

W wywiadzie dla Newserii Lifestyle James przyznała natomiast, że ciągle utrzymuje kontakt z Simonem Cowellem i innymi jurorami "Mam talent".

"Za każdym razem jak myślę o LA, mówię: o, chciałabym się z nimi wszystkimi znowu spotkać, ale niedługo złożę tam wizytę, to na pewno się wydarzy" - zdradzała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara James opowiada o Simonie Cowellu: Wydaje się straszny, ale taki nie jest na żywo Newseria Lifestyle

Sara James wrzuciła nagrania z Heidi Klum. Polscy celebryci reagują

Wokalistka w Los Angeles pojawiła się za kulisami "Mam talent" oraz pokazała nagranie z Heidi Klum. Modelka uczyła chodzić w szpilkach 14-latkę. Obie zatańczyły też osobliwy układ. "Heidi, dzięki za naukę chodzenia na szpilkach. Kocham cię, jesteś najlepsza" - napisała.

Pod postem pojawiło się wielu polskich celebrytów. Wśród nich znaleźli się: Igor Herbut (menedżer Sary), Baron, Osi Ugonoh, Organek, Kasia Lins, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna i Julia Kamińska.



Instagram Post Rozwiń

Wraca amerykański "Mam talent". To już pewne!

Nagranie Sary James zbiegło się z innymi materiałami zza kulis, które w ostatnich dniach publikowali jurorzy amerykańskiego "Mam talent". Sofia Vergara wrzuciła nagranie z Heidi Klum z tej samej sali, co 14-letnia Polka.

Materiały z nagrań do sieci wrzucili również Simon Cowell i Howie Mandell. Po zapowiedziach w końcu przyszły konkrety. 18. sezon talent show zapowiedziano na 30 maja. Program będzie emitowany przez stację NBC w każdy wtorek. Datę potwierdzono na oficjalnym koncie "AGT".

"Plany na lato: zapewnione. 'Mam talent' wraca 30 maja na NBC" - czytamy. Skład jurorski nie uległ zmianie. Show nadal prowadzić będzie Terry Crews.

W notce prasowej stacja zapewnia, że w obecnym sezonie widzowie zobaczą najlepsze występy w historii programu. Start odcinków na żywo show zapowiedziano na 22 sierpnia.