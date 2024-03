Na scenie "Mam Talent" doprowadził Chylińską do łez. Nie mogła wykrztusić słowa

Złoty przycisk pojawił się już w pierwszym odcinku programu. Wcisnął go prowadzący Jan Pirowski, którego zachwyciła śpiewająca i grająca na skrzypcach 15-letnia Oliwia.

Złoty przycisk w "Mam Talent": Chylińska nie mogła powstrzymać łez

W drugim odcinku wystąpił natomiast 14-letni Bartek Wasilewski - młody raper, który na scenie "Mam Talent" wykonał utwór dla swojej mamy. "Ja jestem twoim synem, zawsze będę pamiętał, jako pierwsza kobieta trafiłaś mi do serca" - rapował. Po występie publiczność nagrodziła go owacjami na stojąco.

"Jesteś na idealnej drodze do tego, by stać się wielkim artystą. Piękny tekst i chciałam powiedzieć, że Twoja mama musi być naprawdę z Ciebie dumna i takiego syna chyba każda matka by chciała mieć" - komentowała po występie Julia Wieniawa. Marcin Prokop również był pod wrażeniem wrażliwości nastolatka.

Najbardziej utwór trafił do Agnieszki Chylińskiej, która wzruszyła się i nie mogła wykrztusić słowa. "Też bym chciała tak zaśpiewać swojej mamie" - powiedziała w końcu, po czym wcisnęła złoty przycisk. "Jesteś genialny, wiesz? Rozwaliłeś mnie. Wszystkiego dobrego ci życzę" - dodała jeszcze, przytulając chłopaka na scenie.