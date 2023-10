"Mam talent": 68-letnia Jenny Darren podbiła serca jurorów, a potem oburzyła internautów

Przypominamy artykuł, który pierwotnie został opublikowany w kwietniu 2018 r.

Jenny Darren w "Mam talent" przedstawiła się jako 68-letnia emerytka pochodząca z Birmingham, a obecnie mieszkająca w Cotswolds. Zaraz po wyjściu na scenę przyznała, że jest w programie po to, aby go wygrać.

Chwilę później Brytyjka, ku zaskoczeniu całej publiki oraz jurorów, zaczęła się rozbierać na scenie. Pod niepozornym strojem ukryła bowiem swój drapieżny outfit.

Odpowiednio przygotowana 68-latka wykonała numer AC/DC "Highway to Hell", czym jeszcze bardziej zaskoczyła zgromadzonych na sali.



Co ciekawe internauci szybko odkryli, że Jenny Darren była w przeszłości cenioną rockmanką. Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, wydane w latach 1977 - 1980 oraz płytę z zespołem The Ladykillers z 2017 roku. W przeszłości wokalistka występowała również przed AC/DC, Patti Smith i Sleepwalkers oraz nagrywała wraz z perkusistą Iron Maiden Nicko McBrainem.



Wideo