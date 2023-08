True Villains to rockowa grupa założona w Nashville, jednak jej członkowie pochodzą z: Nowego Jorku, Północnej Karoliny, Florydy i Kalifornii.

Formacja, na czele której stoi Beau Lastavich na swoim koncie nie ma jeszcze wielu sukcesów, ale swoją twórczością zdążyła zainteresować Nicka Raskulinecza, producenta pracującego w przeszłości m.in. z Foo Fighters i Alice In Chains.

Do "Mam talent" zgłosili się po namowach mamy jednego z członków zespołu.



Na scenie True Villains zaśpiewali własną wersję przeboju Billie Eilish - "Bad Guy". Publiczność żywiołowo reagowała na ich rockową aranżację numeru. Równie zachwyceni byli jurorzy. Po występie Howie Mandel oklaskiwał grupę na stojąco.

"To była świetna zabawa. Masz świetny głos i świetnie wyglądasz na scenie" - zwróciła się do wokalisty Sofia Vergara.

"Uwielbiam, gdy ktoś przychodzi do programu i prezentuje własną wersję przeboju, której nikt wcześniej nie słyszał. Mam do was wiele szacunku, bo pewnie wielu waszych kolegów zapytało was: 'Kompletnie wam odbiło?', idąc do talent show. Ale jesteście tutaj i pokazujecie ludziom, jak dobrzy jesteście. A naprawdę jesteście!" - mówił Simon Cowell.

Zespół jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu. Nagranie ich występu obejrzano ponad pół miliona razy.



Sara James zachwyciła piosenką "Billie Eilish" w "Mam talent"

O tym, jak ciężko śpiewa się piosenki Eilish mogła przekonać się Sara James. Wokalistka z utworem "Lovely" wystąpiła w amerykańskim "Mam talent" z utworem "Lovely". Mimo wielkiego stresu, Polka nie tylko awansowała do kolejnego etapu, ale otrzymała też Złoty Przycisk od Simona Cowella. Jej występ obejrzano na Youtube ponad 31 milionów razy.