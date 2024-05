Jurorzy "Mam talent" byli świadkami różnych, dziwnych zachowań w "Mam talent", ale jak się okazało, mężczyzna w stroju Batmana na scenie, kompletnie ich zaskoczył.



"O mój Boże" - krzyczała Alesha Dixon. Gdy jurorka zapytała, kim jest mężczyzna na scenie, nic nie odpowiedział, a ktoś z widowni krzyknął, że przecież widać, że to Batman.

"Nie wiemy co będziesz robił, ale życzymy ci powodzenia" - zakończyła jurorka.

Reklama

Batman lata po scenie i śpiewa arie operowe. Ten występ z "Mam talent" to prawdziwe zaskoczenie

The Dark Hero, bo tak produkcja podpisała uczestnika, po enigmatycznym wstępie, zaczął śpiewać. I to jak! Uczestnik wykonał utwór "Defying Gravity" z musicalu "Wicked", a oprócz tego, że wprawił w zdumienie jurorów swoim potężny głosem, to w pewnym momencie zaczął unosić się nad ziemią.

Kompletnie zaskoczony sytuacją wydawał się Simon Cowell, który obserwował występ całkowicie bez ruchu.

Gdy mężczyzna w stroju Batmana w końcu wylądował, czekały go tam owacje na stojąco i komplementy od jury. "Nie tego się spodziewałem, kto mógłby się tego spodziewać" - mówiły osoby na widowni.

"To tym zajmujesz się po nocach?" - żartowała Alesha Dixon. "Popatrzyłem na Simona, a on popatrzył na mnie. Ale tak, Batman śpiewał cholerną operę. Masz ze sobą Robina?" - pytała Amanda Holden.

"To było wybitne. Twój show był wspaniałą przygodą i zabrałeś nas ze sobą" - mówił Bruno Tonioli.

Simon Cowell nie skomentował występu, jednak imitując głos Christiana Bale'a z "Mrocznego Rycerza" powiedział jedynie: 4 razy TAK.

Nagranie z wyjątkowego występu w "Mam talent" obejrzano ponad 640 tys. razy.