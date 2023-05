Taneczna grupa Unity w swoim składzie zrzesza ludzi z mniejszości (m.in. ludzi z niepełnosprawnościami, osoby niebinarne oraz tancerzy o różnym pochodzeniu i kolorze skóry ) w wieku 16 - 25.

Ich występ w "Mam talent" o nazwie "I Will", podczas którego połączyli taniec z grą aktorską i wizualizacjami, dotyczył m.in. tego jak odbierani są przez społeczeństwo. W trakcie show zespołu poznaliśmy też historię części występujących.

Taneczne widowisko poruszyło będących na widowni ludzi oraz jurorów. "Możecie być kimkolwiek chcecie w swoim życiu. Wiadomość była głośna i prosta. Wykonanie i choreografia były na najwyższym poziomie. Mam ciarki" - komentował Bruno Tonioli.



Publiczność krzyczy "Złoty Przycisk". Simon Cowell łamie zasady programu

Gdy Amanda Holden próbowała coś powiedzieć, nie mogła, gdyż została zagłuszona przez publiczność skandującą "Złoty Przycisk". Na ich żądania zareagował Simon Cowell.

"To było zadziwiające. Wasz przekaz był silny, nie zapomnę tego przesłuchania. To, co tu zrobiliście, i w jaki sposób. Nie mamy już żadnego Złotego Przycisku, ale czasem myślę, że trzeba złamać zasady" - stwierdził, po czym zrobił to, o co prosiła publiczność.



Po wciśnięciu Złotego Przycisku nagrodzeni uczestnicy nie kryli ogromnych emocji. Niektórzy zaczęli płakać.



Grupa Unity wystąpiła na Eurowizji

Formacja, która zrobiła spore zamieszanie w "Mam talent", szybko została wzięta pod lupę mediów. W 2019 roku wystąpiła w talent show "The Greatest Dancer", jednak odpali przed odcinkami na żywo.

Zespół trenuje pod okiem znanej instruktorki Jennifer Ellison w jej szkole Jelli Studios. W maju ich występ można było zobaczyć również podczas finału Eurowizji.

Ich wytęp w "Mam talent" obejrzano już prawie 800 tys. razy.