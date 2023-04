Kultowe Teletubisie pojawiły się jako zwykli uczestnicy w 15. sezonie brytyjskiego "Mam talent" . Sympatyczne, kolorowe postacie wystąpiły w talent show z okazji 25. rocznicy powstania.

Simon Cowell, gdy zobaczył, że na scenę wchodzą: Tinky-Winky, Tipsy, Laa Laa i Po, był wyraźne zaskoczony. Podobnie jak reszta jurorów.

"Nie musimy raczej pytać, kim jesteście. Myślicie, że rodzina królewska zaakceptowałaby to, co teraz zrobicie" - mówiła Amanda Holden, a w odpowiedzi usłyszała gromkie "tak".

Reklama

Teletubisie zatańczyły do piosenki Beyonce "Single ladies", przeboju One Direction "Best Song Ever", hitu ABBY "Gimmie Gimmie Gimmie", a także do własnej piosenki "Let's Do The Tubby".

Zanim jednak zaczęły to robić przypomniały historię związaną z Simonem Cowellem.



Niesamowita historia z Simonem Cowellem, wspierał karierę muzyczną Teletubisiów

"25 lat temu, wyjątkowy człowiek o nazwisku Simon Cowell, pomógł wydać nam naszą pierwszą piosenkę, która stała się hitem w 1997 roku" - mówił głos w tle.

"Tak, faktycznie pracowałem wtedy w ich wytwórni płytowej" - mówił wyjątkowo zmieszany juror.

Cowell w 1997 roku pracował w wytwórni EMI i to on złożył propozycję BBC na wydanie ich piosenki "Eh-oh!", która stała się numerem jeden w Wielkiej Brytanii.

"Słyszałem, że inna wytwórnia chciała podpisać Teletubisie, więc poszedłem do biura BBC i stwierdziłem, że płacę im za prawa do piosenki pół miliona funtów z góry. Wiedzieliśmy, że utwór spokojnie zarobi ponad dwa miliony" - wspominał Cowell.

Piosenka sprzedała się w pierwszym tygodniu w nakładzie 317 tys. egzemplarzy, a pod koniec roku w samej Wielkiej Brytanii rozeszło się 1,3 miliona kopii piosenki.

Nic więc dziwnego, że po skończonym występie, Teletubisie, zwróciły się bezpośrednio do jurora "Mam talent". "Simon, chcesz się przytulić?" - stwierdził Tinky-Winky. Cowell wszedł więc na scenę i uściskał się z każdym z Teletubisiów.

"Tęskniłem z wami. Wzruszyłem się" - stwierdził na koniec. Jurorzy dali popularnym postaciom 4 x "TAK". Nagranie z tego występu obejrzano na Youtube ponad 4,5 miliona razy.