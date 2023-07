Przypomnijmy, że pod koniec maja, zwycięzca "Mam talent" z 2010 roku - Michael Grimm - w związku z pogarszającym się stanem zdrowia został przewieziony karetką na oddział intensywnej terapii.



Od tamtego czasu lekarze próbują ustalić, co dzieje się z muzykiem. Żona muzyka, Lucie Grimm wyznała, że 44-latek miał problemy zdrowotne od kilku miesięcy - brakowało mu sił, nie mógł normalnie funkcjonować.



"Michael nie reagował, nie podnosił głowy, zaczął bełkotać" - wspominała kobieta moment, kiedy wezwała karetkę. Dodała też, że Grimm przez tydzień po przewiezieniu do szpitala był podłączony do respiratora.

Najnowsze informacje na temat stanu Michaela Grimma. Żona zabrała głos

W rozmowie z TMZ.com Lucie Grimm, żona muzyka, ujawniła, że stan jej męża w ostatnich dniach uległ sporej poprawie. Dodała, że lekarze nadal nie potrafią orzec, co stało zwycięzcy "Mam talent".

Obecnie stan Michaela Grimma jest stabilny, jednak musi na nowo uczyć się chodzić i mówić. Dziennikarze TMZ.com od lekarzy dowiedzieli się, że organizm wokalisty źle zareagował na podłączenie do respiratora. "Jego mózg przestał kontaktować się z resztą ciała" - mówiła Lucie Grimm.

Obecnie Grimm porusza się już bez laski. Z trudem jednak mówi, a o śpiewaniu oraz graniu na gitarze nie ma na razie mowy. Żona muzyka dodała też, że pojawił się nowy problem. Grimm po wybudzeniu ze śpiączki cierpi na PTSD (syndrom stresu pourazowego), a dodatkowo powróciły do niego pewne traumy z przeszłości.

Jakby tego było mało, szpital wystawił Grimmowi i jego żonie rachunek za opiekę, który wyniósł ponad 200 tys. dolarów. Przyjaciele muzyka w Las Vegas mają zagrać koncert charytatywny, a cały zysk z imprezy ma zostać przeznaczony na pokrycie kosztów leczenia.



Zdjęcie Lucie Grimm i Michael Grimm / Ethan Miller / Getty Images

Wygrał "Mam talent", potem zniknął. Kim jest Michael Grimm?

Michael Grimm zdobył popularność za sprawą udziału w piątej edycji "Mam talent" w USA, którą ostatecznie wygrał pokonując Jackie Evancho. Grimm zachwycił jury w składzie: Howie Mandel, Piers Morgan i Sharon Osbourne.



Dzięki sukcesowi w programie Grimm zgarnął milion dolarów, jednak jego kariera nie potoczyła się tak, jak mógłby zakładać. Muzyk grał gównie w małych klubach i kasynach w Las Vegas. Wydał łącznie sześć albumów, każdy z nich przeszedł bez echa.

W 2011 roku, po wygraniu "Mam talent", podpisał kontrakt z wytwórnią Epic Records i wydał w niej płytę "Michael Grimm", jednak wsparcie dużej wytwórni również nie pomogło osiągnąć mu sukcesu.

W 2020 roku Grimm wrócił do "Mam talent". W edycji mistrzowskiej odpadł w pierwszym etapie.