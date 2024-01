Loren Allred urodziła się w Pittsburgu. Jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką oraz aktorką. Jej marzeniem od zawsze były występy na Broadwayu.

Jej kariera zaczęła się jednak nieco inaczej, bo od przygody w amerykańskim "The Voice". W trzecim sezonie trafiła do drużyny Adama Levine'a, gdzie dotarła do odcinków na żywo. Jednak to nie talent show okazał się momentem przełomowym w jej karierze.



Przebój z "Króla rozrywki" staje się hitem...

W 2017 roku Allred otrzymała propozycję wykonania piosenki do filmu "Król rozrywki". Wokalistka wykonała na potrzeby produkcji utwór "Never Enough" i to jej głos widzieli widzowie, gdy na ekranie śpiewała Rebecca Ferguson.

Utwór okazał się ogromnym przebojem. Na Youtube przebił ponad 300 milionów wyświetleń, natomiast na Spotify odtworzono go ponad pół miliarda razy.

...ale nie przynosi rozpoznawalności. Występ w "Mam talent" miał to zmienić

Jednak znakomite wykonanie nie przyniosło jej jednak tak wielkiej sławy, jak można było się spodziewać. W kolejnych latach Allred występowała co prawda u boku Andrei Bocellego oraz nagrywała z Michaelem Buble, ale nie została nawet "dziewczyną od ‘Never Enough’".

Aby zyskać odpowiedni rozgłos Loren pojawiła się w brytyjskiej edycji "Mam talent" w 2022 roku. Uczestniczka stanęła przed jurorami i przyznała się, że to ona śpiewa wielki przebój. Simon Cowell złapał się za głowę.

"Być może słyszeliście mój głos, ale nie znacie mojej twarzy. Śpiewałam 'Never Enough' w 'Królu rozrywki'" - wyznała. "O mój Boże. Zaśpiewałaś największą piosenkę w historii i ujawniłaś, że to wcale nie aktorka, więc dlaczego nie zrobiłaś kariery potem" - komentował Simon Cowell.

Allred przyznała, że dopiero w 2022 roku zdobyła się na odwagę, aby zacząć opowiadać o tym, że to ona stoi za "Never Enough". Oczywiście tę piosenkę wykonała w programie, a Amanda Holden bez zastanowienia wcisnęła Złoty Przycisk.

Nagranie z talent show obejrzano ponad 65 milionów razy. Uczestniczka ostatecznie zakończyła program na dziewiątym miejscu w finale.



Co działo się po "Mam talent"?

W 2022 roku i 2023 roku Loren wypuściła nowe piosenki - "Aren’t You Tired (La Di Da)" oraz "Start a Wave", którą stworzyła z nominowanym do Grammy Codym Fry'em. W 2024 roku Allred wróciła do "Mam talent", tym razem do amerykańskiej edycji, w której pojawili się zwycięzcy i finaliście programu z całego świata.

Uczestniczka ponownie wykonała utwór "Never Enough" (tym razem w nieco zmienionej wersji) i ponownie zachwyciła publiczność oraz jurorów. Przy okazji przypomniała też swoją historię.

"Dobrze, że udało się przedstawić cię światu" - mówił Howie Mandel. "Jakie mamy szczęście, że mogliśmy oglądać cię na żywo" - dodała Heidi Klum.

"Prawie odebrano ci ten moment. Nikt nie wiedział, że to ty. A teraz mówisz to Ameryce. To była wyjątkowa chwila i mam nadzieje, że otrzymasz sławę, na jaką zasługujesz" - podsumował Cowell.

Allred awansowała do półfinału "AGT: Fantasy League" i dzięki temu nadal pozostaje w walce o 250 tys. dolarów. Nagranie z jej udziałem w ciągu kilku dni obejrzano 2,3 miliona razy.