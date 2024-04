Gdy juror "Mam talent" usłyszał, co będzie śpiewać, aż jęknął. Później go zamurowało

Oprac.: Daniel Kiełbasa Mam talent

Pojawienie się z tym utworem w programie, gdzie jurorem jest Simon Cowell to wyraz odwagi lub głupoty. Chodzi o piosenkę "Tomorrow" z musicalu "Annie". Słynny juror i łowca talentów ma do niej uraz z powodu wielokrotnego wykonywania jej w talent showach. Jednak tym razem, mimo wielkiej niechęci, przekonał się do utworu za sprawą występu Sydnie Christmas.

Simon Cowell spodziewał się katastofy w "Mam talent". A został zaskoczony /ITV /