Duet Trailer Flowers pojawił się w 18. sezonie "Mam talent". Pochodzące z Nashville przyjaciółki, które założyły własny zespół - Brooke i Jack - działają na scenie od 2020 roku. Do występu w programie występowały głównie na domówkach, przyjęciach i prywatnych imprezach. Do "Mam talent" przyszły napędzić swoją karierę.

W "Mam talent" przed jurorami rozpoczęły od piosenki Luke'a Bryana - "Country Girl (Shake It For Me)", jednak wykonanie utworu nie spodobało się Simonowi Cowellowi.

Juror "Mam talent" przerywa uczestniczkom programu. Co stało się potem?

Juror podniósł rękę do góry i przerwał uczestniczkom. Przez publiczność przeszedł pomruk niezadowolenia, a same wokalistki wyglądały na wyjątkowo przerażone w oczekiwaniu na to, co powie im surowy juror.

Ten jednak poprosił jedynie o drugi utwór. Tym razem duet zdecydował się na oryginalny utwór - "Daughter For a King".

Gdy uczestniczki skończyły śpiewać, ich występ nagrodzono brawami, a Cowell podniósł kciuk do góry na znak aprobaty. Jednak pierwszy do oceny wokalistek wyrwał się Howie Mandel, który przyznał, że nie jest zachwycony.

"Będę z wami absolutnie szczery. Myślę, że jesteście świetnymi wokalistkami, ale to co robicie na scenie..." - mówił juror, ale musiał przerwać, gdyż zagłuszyło go buczenie publiczności. "Jesteście niezłe, ale my nie szukamy tutaj niezłych osób, ale fantastycznych" - dokończył po chwili Mandel.

"Macie piękne głosy i bardzo dobrą decyzją Simona było poproszenie o drugą piosenkę, bo brzmiałyście lepiej" - komentowała Sofia Vergara.

“Uwielbiam waszą przyjaźń. Patrzę na was jak na siebie i Sofię. Widać jak się wspieracie i jak wasze głosy razem współpracują. Naprawdę was lubię" - dodała Heidi Klum.

"Ludzie was polubią. Uwielbiam ten występ" - podsumował krótko Cowell, który w trakcie tego odcinka programu stracił głos i musiał posługiwać się specjalnym narzędziem z jego wcześniej nagranymi wypowiedziami, aby dalej oceniać uczestników.

Ostatecznie duet dzięki głosom trójki jurorów przeszedł dalej. Ich występ obejrzano ponad 900 tys. razy. Swoją przygodę Trailer Flowers zakończyły na etapie półfinału.