W drugiej połowie października ruszyły zdjęcia do nowego spin-offu klasycznego "Mam talent" w USA. Tym razem produkcja programu, Simon Cowell i stacja NBC zapowiedzieli nowy projekt pod nazwą - "AGT: Fantasy League".

Widzowie ponownie zobaczą na scenie byłych zwycięzców i finalistów programu, którzy zrobili największe wrażenie i podbijali sieć. W składzie jury zasiedli: Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B oraz Heidi Klum.



Wypadek Heidi Klum na planie "Mam talent". Musieli przerwać program

Podczas pierwszych dni nagrań doszło do nieprzyjemnego wypadku z udziałem Heidi Klum. Jurorka zaliczyła groźny wypadek. Zdjęcia do programu przerwano, a na plan wezwano medyków. Jurorka rozcięła nogę i konieczne było założenie opatrunku. Całość na Instagramie relacjonował Howie Mandel.

"O mój Boże, musimy kończyć, ale to się stało. W połowie zdjęć Heidi upadła. Zaliczyła spory upadek. A mówią, że bycie jurorem jest proste" - komentował na żywo. Klum dodała natomiast, że cieszy się, że nikt nie widział, jak się wywróciła.

Sama modelka skomentowała również całą sytuację i dodała, że jeden z ratowników poinformował ją, że po ranie na pewno zostanie blizna.



Nagranie z upadku Heidi Klum trafiło do sieci! Pokazał je Jimmy Fallon

Teraz szczegóły tego, co stało się na planie "Mam talent" Klum ujawniła w programie Jimmy'ego Fallona. Sam prowadzący otrzymał natomiast nagranie od NBC i pokazał je telewidzom. Upadek jurorki można zobaczyć o 1:57.



"Na początku zdjęć na planie coś ci się przydarzyło. Zobaczmy ekskluzywne nagranie" - zapowiedział, a gdy zobaczył nagranie aż złapał się za głowę.



Klum przy okazji zdradziła, co działo się na planie zaraz po jej upadku. Mel B miała pretensje do jurorki, że prawie przewróciła i ją, natomiast Simon Cowell doradził koleżance, aby robiła więcej tego typu rzeczy na nagraniach.

Fallon następnie pokazał zdjęcie z raną jurorki, a ta powiedziała, że pierwszy raz w życiu jej rana była klejona. "To niesamowite. Przynoszą klej i robią to zamiast szwów" - mówiła.

Wideo