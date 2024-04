W ostatnim castingowym odcinku "Mam talent" nie brakowało emocji. Ogromną dawkę wzruszeń zapewnił 18-letni Kacper Kujawski, który zaśpiewał przebój Krzysztofa Krawczyka "Życia mała garść" ( sprawdź! ).

Kacper Kujawski w "Mam talent". "Śpiewasz przejmująco"

Uczeń klasy maturalnej ze Szczecina podobnie jak jego mama zmaga się z poważną wadą wzroku. Młody wokalista nie kryje, że mierzy się z niepełnosprawnością. Marcin Prokop stwierdził jednak, że nigdy by go tak nie nazwał.

"Śpiewasz przepięknie, przejmująco. Pomyślałam sobie, że warto cieszyć się tym życiem i łapać tą chwilę, która jest" - podsumowała Agnieszka Chylińska, która ocierała wcześniej łzy. Cała trójka jurorów wstała ze swoich miejsc, by nagrodzić Kacpra owacją na stojąco.

Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka zabrał głos po występie w "Mam talent"

"Ty pokazujesz, że mając odpowiednie podejście do rzeczywistości, można zajść tam, gdzie się chce. Ty chciałeś być dziś na tej scenie - udało ci się. Chciałeś zachwycić ludzi swoim śpiewam - udało ci się" - podkreślił Marcin Prokop.



Głos po programie zabrał Andrzej Kosmala, wieloletni przyjaciel i menedżer Krzysztofa Krawczyka. Udostępnił on na Facebooku artysty, którym obecnie się opiekuje, nagranie z występem z talent show TVN-u.



"Krzysztof na pewno klaszcze w niebie, tak jak my tutaj na ziemi! To jest bardzo trudna do zaśpiewania piosenka, tym większe brawa!" - napisał w komentarzu.



Kim jest Kacper Kujawski?

"Kacper jest uczniem klasy maturalnej. Kacper nieprzerwanie pracuje nad swoim warsztatem. Swój talent rozwija w studiu wokalnym. Bierze udział w licznych konkursach oraz koncertach charytatywnych, co sprawia mu niezmierną przyjemność. Nie przywiązuje większej wagi do wygranych, gdyż bardziej liczy się dla niego wrażenie, jakie wywiera na publiczności" - czytamy na stronie "Mam talent".