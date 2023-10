Do całej sytuacji doszło podczas ostatniego półfinału "Mam talent" 18. edycji programu. Na scenie swoją autorską piosenkę prezentowały wokalistki z duetu Trailer Flowers. Podczas wykonanywania utworu "Who You Are", nagle rozległ się dźwięk związany z wciśnięciem czerwonego przycisku.

Czerwony guzik wcisnąć - i tym samym próbować przerwać występ - miała Heidi Klum. Wokalistki niewzruszone tym, co działo się przy jurorskim stoliku, dokończyły utwór.



Gdy występ dobiegł końca Terry Crews wrócił do sytuacji, która wydarzyła się parę chwil wcześniej. Heidi Klum zaznaczyła, że to nie ona wcisnęła swój przycisk.

"Howie, czy wcisnąłeś jej przycisk? Mamy tu nagranie, mamy dowód. Pokażcie nagranie, proszę o pokazanie filmu" - mówił prowadzący.

Wtedy okazało się, że to właśnie Howie Mandel wcisnął przycisk swojej koleżanki. "Co tu się dzieje?" - dopytywał oburzony Crews oraz Heidi Klum. "Co z tobą jest nie tak. Tu jest linia, której nie możesz przekroczyć" - dodała modelka.

Mandel tłumaczył się, że zrobił to w imieniu jurorki, bo twierdził, że na pewno jej się nie podobało. Ta odpowiedziała, że były w występie potknięcia, ale nie takie, żeby próbować zakończyć występ.

Sofia Vergara przyznała, że nie podobała jej się piosenka, a jakby tego było mało, dość oschle całość podsumował Simon Cowell, atakując przy okazję produkcje talent show.

"Przede wszystkim produkcja nie powinna robić tego, co właśnie robi. Nie mamy zbyt wiele czasu, aby porozmawiać i przekazać konstruktywną krytykę i za to was przepraszam. Lubię was, ale to dla mnie trudne, bo nie podobała mi się wasza piosenka, ale podobałyście się mi jako duet. Gdyby to był casting, powiedziałbym wam absolutnie 'TAK'. ale musicie mieć lepszą piosenkę" - komentował.